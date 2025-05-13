PlayStation „Event“: Großes Rätselraten bei Sony

Wird Sony in diesem Jahr endlich mal wieder ein vollwertiges PlayStation Showcase abhalten? Gibt es eine große Ausgabe der State of Play? Oder nur eine kleine? Die Gerüchte sind sich da nicht ganz einig, weil die Lage bei Sony noch unsicher ist.

PlayStation: Sony plant „Event“ im Sommer

Laut „Detective Seeds“ sei für Sommer ein „Event“ bei Sony geplant, aber es ist intern nur als „Event“ gekennzeichnet. Er geht, mit Blick auf mögliche Partner, eher von einer State of Play aus, die Veranstaltung könnte also etwas kleiner ausfallen.

Ich würde mir zwar mal wieder ein richtiges Showcase wünschen, mit Blick auf die Roadmap der PS5 rechne ich aber nicht damit. Sony müsste zu viel zeigen, was erst 2026, 2027 oder später kommt und das macht man in letzter Zeit immer seltener.

Meine Vermutung ist, dass wir erst 2026 wieder ein richtiges Showcase sehen, was dann die Roadmap bis zum Ende der PS5-Ära zeigt. In diesem Jahr reicht es für Sony aus, wenn man sich auf Drittanbieter und das neue Ghost of Yotei fokussiert.

