PlayStation-Event im Juni scheint „sicher“

Wenn sich Jeff Grubb bei Gaming-Events festlegt, dann liegt er eigentlich immer richtig. Und es hat sich bereits angedeutet, dass Sony etwas im Juni plant, was Jeff Grubb jetzt bekräftigt, es kommt definitiv ein Event.

Was? Das weiß er auch nicht, er rechnet eher mit einer State of Play und keinem PlayStation Showcase. Für ein vollwertiges Showcase steht auch zu wenig an, ich gehe auch von einer normalen State of Play aus.

PlayStation-Veranstaltung im Juni. Das ist die Gesamtheit dessen, was ich bestätigen kann. Keine genauen Daten. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich um ein State of Play- oder ein Big Boy-Showcase-Event handelt, aber ich tendiere zu State of Play.

Das war’s. Alles andere, was die Leute hinzufügen, ist ihre eigene Spekulation.


