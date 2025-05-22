PlayStation-Event im Juni scheint „sicher“

Wenn sich Jeff Grubb bei Gaming-Events festlegt, dann liegt er eigentlich immer richtig. Und es hat sich bereits angedeutet, dass Sony etwas im Juni plant, was Jeff Grubb jetzt bekräftigt, es kommt definitiv ein Event.

Was? Das weiß er auch nicht, er rechnet eher mit einer State of Play und keinem PlayStation Showcase. Für ein vollwertiges Showcase steht auch zu wenig an, ich gehe auch von einer normalen State of Play aus.