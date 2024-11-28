PlayStation Plus: Dieses Dezember-Spiel kann ich sehr empfehlen

Gaming

Sony hat die Spiele für PlayStation Plus im Dezember genannt und wir bekommen It Takes Two (PS4 & PS5), Aliens: Dark Descent (PS4 & PS5) und Temtem (PS5). Eins davon, nämlich It Takes Two, kann ich empfehlen, es ist ein echtes Highlight.

It Takes Two ist ein Spiel von Hazelight, die bald ihr ganz neues Spiel zeigen, und ich vermute fast, dass man die Ankündigung damit etwas pushen möchte. Es war außerdem Spiel des Jahres 2021 bei den Game Awards, das auch nur am Rande.

Worum geht es? Es handelt sich um ein reines Koop-Spiel bei dem ihr diverse Welten meistern und am Ende zusammenfinden müsst. Die Story ist okay, aber kein Highlight, auch wenn sie liebevoll und stellenweise sehr unterhaltsam erzählt wird.

Doch kaum ein anderes Spiel bietet so viel Abwechslung, in diesem Spiel stecken mehrere Spiele und jedes wirkt ausgereift, wie ein kurzer Part von einem richtigen Spiel. Spielt es mit eurem Partner oder der Partnerin, das haben wir hier getan.

PS: Alle drei Spiele landen am 3. Dezember im Abo.

