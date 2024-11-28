Make Games Great Again: Elon Musk kündigt eigenes Entwicklerstudio an

Den Slogan „Make America Great Again“ dürften einige aus dem US-Wahlkampf kennen, jetzt hat Elon Musk diesen umgewandelt und mit „Make Games Great Again“ ein Entwicklerstudio angekündigt, welches eigene Spiele entwickeln soll.

Elon Musk kündigt KI-Entwicklerstudio an

Das Studio soll Teil von xAI werden und legt den Fokus auf KI. Laut Elon Musk gibt es zu viele große Unternehmen, denen zu viele Entwicklerstudios gehören und das will er lösen. Die Ironie ist natürlich, dass Elon Musk selbst massive Unternehmen leitet und jetzt auch nicht wirklich von Satya Nadella und Co. zu unterscheiden ist.

Doch im Kern geht es Elon Musk um den „woke virus“, der seiner Meinung nach in Spielen ein Problem wird. Eine „linke Ideologie“ sorgt dafür, dass Spiele auf Dinge wie Geschlechter und sexuelle Vorlieben eingehen. Davor hat er ganz große Angst.

Ich sehe diese Angst bei einfach gestrickten Menschen auch immer wieder, da wird ein Spiel kritisiert, weil das Geschlecht irgendwo in einer Nebenquest ein Thema ist und ein anderes gefeiert, weil man da ja noch so schön Brüste sieht. Es gibt hier einen gewissen Teil von Spielern, die irgendwie nicht die Pubertät verlassen haben.

Und dann wird da eben von einer Ideologie und Agenda geschwafelt, obwohl sie selbst auf diesen Schwachsinn hereinfallen. Aber hey, wenn Elon Musk neben Tesla, der Politik, SpaceX und den ganzen anderen Unternehmen auch noch Spiele auf den Markt bringen möchte, warum nicht, es ist ein freier Markt mit freier Meinung.

Elon Musk dürfte das wirklich machen

Elon Musk ist dafür bekannt, dass er solche Dinge durchaus durchzieht, aber die Entwicklung eines Spiels, auch mit viel KI als Hilfe, ist eine Sache, die viele Jahre in Anspruch nimmt. Mal schauen, ob es in ein paar Jahren noch genug Schwachköpfe Menschen da sind, die den Mist mit „woke virus“ glauben und das Spiel kaufen.

Ich kann es langsam jedenfalls nicht mehr hören, genauso wie Gendern, denn es gibt keine „Agenda“ und einfach nur freie Unternehmen in einem freien Markt, die freie Entscheidungen treffen. Kann man mögen, muss man aber nicht, das ist ja das Tolle daran. Irgendwie drehen da einige Konservative langsam echt am Rad 😄