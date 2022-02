PlayStation Store: Spider-Man, Ratchet & Clank und mehr im Angebot

Im PlayStation Store gibt es mal wieder eine Aktion, bei der man beim Kauf von ein paar ausgewählten Spielen ein paar Euro sparen kann. Dieses Mal lautet das Motto der Aktion „Kritiker-Empfehlungen“ und das ist ein durchaus gutes Motto.

Sony hat nämlich Spiele im Preis gesenkt, die bei Kritikern gut ankamen, mit dabei sind Sipder-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart, Ghost of Tsushima als Director’s Cut, Deathloop, Call of Duty: Vanguard, Far Cry 6 und viele mehr.

Schaut einfach ab sofort im PlayStation Store auf eurer PS4 oder PS5 nach oder besucht diese Seite im Web, hier bekommt ihr direkt eine Übersicht. Die Angebote sind bis zum 17. Februar online, aber ihr solltet unbedingt eine Sache beachten.

Es sind dieses Mal sehr viele AAA-Spiele dabei und die kosten sonst die UVP bei Sony. Selbst mit 25 Prozent Rabatt kann es sein, dass man die physische Version günstiger bekommt. Macht also vor dem Kauf einen Preisvergleich bei Idealo.

