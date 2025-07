PlayStation Studios: Neue Sammelfiguren von bekannten Spielen

Sony hat diese Woche neue Sammelfiguren von bekannten Marken der PlayStation Studios angekündigt, die man ab August bei PlayStation Gear verkaufen wird. Den Anfang mach Aloy von der Horizon-Reihe und hier wird auch noch Varl folgen.

Kratos und Atreus von God of War sind ebenfalls auf dem Plan und falls ihr Fans von Ghost of Tsushima seid, dann könnte euch Jin Sakai interessieren. Die neuen Figuren werden in Zusammenarbeit mit Spin Master exklusiv für Sony produziert.

Aloy ist mit 47 Euro recht teuer und da kommen noch Versandkosten und Steuern für Deutschland dazu, man landet damit bei knapp 65 Euro. Die anderen Figuren sind etwas günstiger, Kratos liegt bei 33 Euro, können aber nicht bestellt werden.

In anderen Ländern wird Sony die PlayStation-Figuren zusätzlich bei Partnern wie Amazon anbieten, in Deutschland leider nicht. Da gibt es also nur den Weg über PlayStation Gear und einen Import. Für Fans der Spiele aber vielleicht eine Option.

