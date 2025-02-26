Podcast-Boom auf YouTube

YouTube hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Mehr als eine Milliarde Menschen weltweit nutzen die Plattform jeden Monat, um Podcasts zu hören oder zu sehen.

Besonders Video-Podcasts erfreuen sich laut YouTube wachsender Beliebtheit, was es vielen Podcastern ermöglicht, am YouTube-Partnerprogramm teilzunehmen und Einnahmen zu generieren.

Ein Vorteil von YouTube ist die einfache Auffindbarkeit neuer Podcasts. Vor allem in den USA hat sich die Plattform als führender Anbieter etabliert. Der Algorithmus hilft den Nutzern dabei, neue Inhalte zu finden und gezielt Podcasts zu entdecken, die ihren Interessen entsprechen.

Zudem zeichnet sich ein neuer Trend ab: Immer mehr Menschen konsumieren Podcasts direkt über ihren Smart-TV. Im Jahr 2024 werden bereits „über 400 Millionen Stunden“ Podcast-Inhalte über diese Geräte abgerufen.

Laut Eva Wilkens, Head of Partnerships für D.A.C.H. und Polen, ist der große Bildschirm das am schnellsten wachsende Endgerät in Deutschland.