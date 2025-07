Podcast gestartet: „KINO.TO – Die verbotene Streamingrevolution“

Heute ist der neue Podcast „KINO.TO – Die verbotene Streamingrevolution“ von MDR und ARD Kultur erschienen.

Die Journalistin Maxie Römhild beleuchtet den Aufstieg und Fall der legendären Streaming-Plattform kino.to und entführt die Zuhörer in eine Geschichte, die an einen Hollywood-Thriller erinnert. Sie erzählt von selbsternannten Internet-Robin Hoods, die die Plattform populär machten, von ihrem plötzlichen Reichtum und von einer überforderten Justiz, die mit den Herausforderungen des digitalen Zeitalters nicht Schritt halten konnte.

Darüber hinaus thematisiert der Podcast auch persönliche Konflikte wie zerbrochene Freundschaften und Verrat, die in diesem spannenden Umfeld entstanden sind. Der Schauspieler Tom Wlaschiha, bekannt aus der Serie „Game of Thrones“, interviewt als Sprecher den Gründer von kino.to und macht die Geschichte so greifbarer.

Alle Folgen des Podcasts stehen ab sofort kostenfrei in der ARD Audiothek zum Abruf bereit.

-->