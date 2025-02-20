Pokémon: Sehen wir nächste Woche ein neues Spiel für die Switch 2?

Gaming

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell, am 27. Februar findet die nächste Ausgabe von Pokémon Presents statt. Um 15 Uhr gibt es viele Neuigkeiten rund um Pokémon und Switch-Spiele sind bei diesem Event durchaus oft dabei.

Für Ende 2025 steht in der Gerüchteküche noch ein ganz neues Pokémon im Raum, aber da bin ich skeptisch, denn Nintendo hat erst im April eine Direct zu Switch 2 geplant und wird das Lineup an neuen Spielen sicher erst dort final vorstellen.

Auf der anderen Seite wäre es denkbar, dass ein neues Pokémon noch einmal für die aktuelle Switch erscheint, warum also nicht. Ich bin jedenfalls gespannt, ob es in diesem Jahr nur bei Pokémon Legends: Z-A bleibt oder doch noch mehr kommt.

