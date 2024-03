Polestar Charge: Neues Ladenetzwerk mit Tesla Superchargern

Polestar und Plugsurfing haben schon in der Vergangenheit miteinander gearbeitet und jetzt startet man mit Polestar Charge ein neues Ladenetzwerken in Europa. Hier verspricht man über 650.000 Ladepunkte in Europa und viele davon kennen wir.

Tesla Supercharger bei Polestar Charge dabei

Dienste wie IONITY, Recharge, Total, Fastned und Allego sind normal und bei sehr vielen Anbietern dabei, aber laut Polestar wird man auch an den ca. 14.000 Tesla Superchargern an über 1.000 verschiedenen Standorten damit direkt laden können.

Für 13,99 Euro pro Monat kann man sich außerdem an 28.000 Ladepunkten einen Preisnachlass von 30 Prozent sichern, da muss man dann aber selbst schauen, ob sich das a) im Alltag für einen lohnt und b) ob genug Ladepunkte im Umkreis sind.

An den Tesla Superchargern wird das wohl nicht möglich sein, aber ich finde es spannend, dass Tesla offen für solche Dienste ist. Tesla öffnet die Supercharger nach und nach für Kunden mit einem Elektroauto. Mehr Details gibt es bei Polestar.

