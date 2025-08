Polestar geht neue Wege bei gebrauchten Elektroautos

Polestar möchte die lokale Präsenz in den kommenden Monaten massiv ausbauen, das hat der UK-Chef der Marke gegenüber Autocar verraten. Grund sind zwei neue Elektroautos, denn der Polestar 3 und Polestar 4 stehen als erste SUVs der Marke an.

Polestar Spaces mit gebrauchten Autos

Doch das ist nicht alles, denn Polestar bekommt so langsam immer mehr alte Autos aus Leasingverträgen zurück und möchte hier auch den Polestar 2 als gebrauchtes Elektroauto in den Stores vermarkten. Lokale Kunden sehen also auch ältere Modelle.

Man möchte auch die gebrauchten Autos über „den Polestar-Weg“ verkaufen und entsprechend optisch in den Polestar Spaces vermarkten. Der gebrauchte Polestar 2 sei sogar eine Chance für die Marke, um etwas mehr Kunden zur Marke zu locken.

Auch ein zwei Jahre alter Polestar 2 ist noch ein sehr gutes Elektroauto, kann aber ein neuer Einstiegspunkt in die Marke werden, denn unter dem Polestar 2 wird es preislich kein neues Modell geben. Diese Möglichkeit möchte Polestar intensiv nutzen.

