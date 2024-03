Porsche im Aufwind: Top-Fahrzeugzulassungen im Februar 2024

Das ist der Fahrzeugbestand in Deutschland

Der Fahrzeugbestand in Deutschland erreichte am 1. Januar 2024 mit insgesamt 60.680.636 zugelassenen Kraftfahrzeugen ein Plus von 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dieser Anstieg erstreckte sich auch auf die Kraftfahrzeuganhänger, […]4. März 2024 JETZT LESEN →