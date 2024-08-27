Porsche schießt gegen Hyundai mit Fake-Verbrenner-Extras
Hyundai hat sich beim Ioniq 5 N möglichst viel Mühe gegeben, damit dieser so nah wie möglich an einen Verbrenner herankommt. Sei es mit einem Motorsound oder mit einem Fake-Getriebe. Richtig, bei Hyundai simuliert man den Schaltvorgang.
Porsche: Der Elektromotor ist besser
Lars Kern von Porsche wurde von Drive gefragt, ob das für die deutsche Marke denn auch eine Option sei, aber dieser antwortete nur damit, dass man etwas nicht schlechter machen möchte. Wieso sollte man einen Schaltvorgang bitte faken?
Der Verbrenner mag noch ein paar Vorteile gegenüber dem Elektroauto haben, aber der Motor gehört nicht dazu. Hier ist das Elektroauto dem Verbrenner überlegen, warum sollte man also einen Nachteil dieser Ära mit in die neue Ära schleppen?
Es gibt Elemente, die Porsche umgesetzt hat, wie einen künstlichen Sound in den Autos. Das finde ich aber okay und sogar gut, wenn es im Sportmodus optional ist. Ein Sound kann Emotionen beim Fahren wecken, aber ein Schaltvorgang? Wirklich?
Ich habe zu Verbrennerzeiten nie gedacht „Wow, das war jetzt aber gut, dass das Auto kurz ruckt und schaltet und dabei an Tempo verliert, beeindruckend“. Bei Porsche dachte man auch nur kurz darüber nach, umgesetzt hat man das aber selbst bei Prototypen nie. Und natürlich ist meinen einen Ioniq 5 N auch gefahren.
Mal schauen, wie mein Fazit im Alltag sein wird, wenn ich in ein paar Tagen den Hyundai Ioniq 5 N teste, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich das mag. Ein sportlicher Sound, wie gesagt, sehr gerne, aber doch bitte kein Fake-Getriebe.
in Firmware und OS
Vor 20 Jahren waren die Autos auch „laut“ und keinen hat es interessiert. Heutzutage hört man nur noch hier „mimimi“ und da „mimimi“, sogar eine extra „Autopolizei“ gibt es ja in den Großstädten (als ob wir uns unserem Land nicht genügend andere Probleme hätten). Glücklicherweise wohne ich noch auf dem Land, da interessiert es keinen. Egal ob der Mustang GT (noch ohne OPF) 3 Straßen weiter gestartet wird oder der Dodge Pickup vom Nachbarn, es bringt mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht wenn ich die Dinger höre. Gerade jetzt wieder in Miami im Urlaub gewesen. Da interessiert die Lautstärke der Autos keine Sau, egal wie laut da ein Lambo, Mercedes AMG, Porsche (ja, die haben da noch Klang im Gegensatz zu hier) oder was auch immer ist. Selbst in der Innenstadt, habe ich nicht einen einzigen gesehen, der sich darüber aufgeregt hat, wenn der Lambo schon hunderte Meter vorher zu hören war. Wenn schon Elektro, dann wenigstens mit Emotionen (Schaltung, Motor Sound), auch wenn sie nur Fake sind. Man kann es ja auch ausstellen. Aber auch da gibts gleich wieder einige die gleich wieder schreien von wegen „was ein Quatsch“ usw. Nur immer mehr Einschränkungen, Verbote und es wird sich überall beschwert. Das ist eben Deutschland. Traurig…
Auf der Rennstrecke ist es schon hilfreich, wenn man weiß mit welchem Gang man welche Kurve am besten fährt. Im Alltag ist das eher weniger relevant. Aber so ein N sieht ja ggf. auch mal mehr als den Alltag.
was soll dieses ganze Gefake? Ich *will* gar keine Fake-Schalt-Ruckeleien, und erst recht keinen künstlichen Krach! Dafür gibt’s schon genug Asis, die das brauchen, und damit die Stadt nicht nur stinkend, sondern auch akustisch verpesten.
Das ist das Toll beim Fake-Sound, man hört ihn nur selbst, von außen ist das Auto komplett leise.
Bekanntermaßen fahre ich ja den Ioniq
ja aber nicht den N
Aus versehen zu früh auf den Senden Button gekommen, aber wie ich schon des öfteren bemerkt habe, kann man hier die Kommentare nicht editieren bzw. löschen.
Ich wollte eigentlich schreiben, dass ich bei meinem „normalen“ die „Schaltung“ oder den Sound noch nie vermisst habe. Wie heißt es so schön: in der Ruhe liegt die Kraft!
ja finde das auch ziemlich schade.