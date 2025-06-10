Porsche, Smart und mehr: Apple CarKey für mehr Marken angekündigt

Der Apple CarKey basiert auf einem Standard der Automobilbranche, dem Digital Car Key. Mit dieser Option kann man den digitalen Autoschlüssel im Apple Wallet speichern, was im Vergleich zu einem normalen App-Key, den viele Marken schon sehr lange unterstützten, auch Vorteile mitbringt (Integration in die Apple Watch).

Apple hat im Rahmen der WWDC bestätigt, dass bald neue Marken dabei sind, es werden genau genommen 13 neue Automobilhersteller dazustoßen. Das sind Tata Motors, Acura, Chevrolet, Cadillac, GMC, Porsche, Rivian, Smart, Lucid Motors, Hongqi, WEY, Chery und Voyah. Die meisten davon sind für uns nicht relevant.

Spannend sind eigentlich nur Porsche und Smart, vielleicht noch Lucid, wobei das wirklich schon volle Nische ist. Marken wie VW, Cupra oder Skoda fehlen auch in diesem Jahr. Wobei bei einigen noch Hoffnung besteht, denn es kommen immer mehr VW-Marken dazu, vielleicht werden wir den Schritt dann 2026 endlich sehen.