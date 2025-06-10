Apple „Liquid Glass“: Das ist das ganz neue Design
Apple präsentierte diese Woche mit iOS 26, iPadOS 26 und Co. wie erwartet eine neue Software-Version für die hauseigenen Plattformen. Und es gab wie erwartet das große Redesign, dem Apple im Gegensatz zu iOS 7 einen Namen spendierte.
Man nennt die neue und jetzt einheitliche Optik „Liquid Glass“, sie ist von einem „neuen Material mit Transparenzeigenschaften und Umgebungsreflexion“ inspiriert. Man könnte behaupten, dass es Windows Vista Aero Glass 2.0 von Microsoft ist.
Irgendwann kommt alles wieder, hat meine Oma gerne gesagt, und man lernt mit der Zeit, dass es stimmt. Aktuell läuft man mit Baggyhosen herum und hat eine Glas-Optik bei der Software, genau das gab es in meiner „Jugend“ damals auch.
Die neue Optik ist von der Apple Vision Pro und visionOS inspiriert, aber sie wurde für die jeweiligen Modelle, wie iPhone oder Apple Watch, optimiert. Entwickler sind laut Apple dazu angehalten, dass sie diese neue Optik in ihren Apps umsetzen.
Muss man erst wirken lassen, wie ich finde. Auf dieser Webseite von Apple gibt es auch eine schöne Übersicht mit allen Plattformen, meiner Meinung nach hängt es stark davon ab, welche man sich anschaut. Bei manchen bin ich noch skeptisch.
Bei macOS sieht es echt gut aus, auch bei tvOS, bei watchOS bin ich mir noch nicht ganz sicher und bei iOS und iPadOS gefällt es mir in der dunklen Optik, die ich aber eh nutze, ganz gut, aber ich habe Sorge, dass man Inhalte nicht immer gut erkennt.
Doch es ist eine Änderung, die bei mir mal wieder dafür sorgt, dass ich die Beta in ein paar Wochen (soll noch sehr instabil sein, ich warte) ausprobiere. Sowas muss man aktiv im Alltag testen, das kann man auf Produktbildern nur schwer erkennen.
Der erste Eindruck ist gemischt, aber ich bin mir sicher, dass Apple die Beta sehr aktiv verfolgen und zuhören wird. In iOS 26 stecken viele kleine Details, bei denen man auf Kritik eingegangen ist, da hat Apple derzeit wohl ein offenes Ohr für Nutzer.
Uiiihhh. …..IOS 26
Da gibts doch bei Apple bestimmt endlich eine Zahlenreihe in der Tastatur, separate Lautstärkeeinstellungen für alle Medien, eine höhenverstellbare Tastatur, richtig fetzige Apple AI mit neuer Siri , frei bespielbarer Speicher mit Übertragung zum WIn PC ?
Ich kann und konnte mit Apples Betriebssystemen ja noch nie etwas anfangen, aber zumindest war es meist recht hübsch. Nunja, das hat sich dann auch erledigt. :D
Windows Vista grüsst aus der Ferne
In der jetzigen Form ist Liquid Glass noch hit and miss, erste Screenshot-Vergleich in der Dev-Beta existieren bereits. Hier tut sich bis zum finalen Release hoffentlich noch einiges, sonst wäre das in Teilen auch ein ziemlicher Rückschritt.
Ich hoffe Links sind in Ordnung:
https://ibb.co/WNJJ6Z7G
Also von diesem angeblich größtem Redesign seit iOS 7 bin ich dann doch etwas enttäuscht. Ich hätte mir irgendwie mehr davon erwartet. Warten wir mal ab, wie es ist, wenn es dann wirklich da ist.
Ist doch typisch Apple, alles ist amazing, noch nie dagewesen, das größte Redesign seit ios 7… es sieht aus wie immer, nur weil der Hintergrund nun durchsichtig ist… wow! apple benennt es auch noch Liquid Glass.. Das größte Redesign war sasmung letztes Jahr, aber apple? naja
Wenn man keine Ahnung hat, sollte man still sein. Meine Güte. Wie kann man soviel Schwachsinn schreiben?! Samsung sieht seit Jahren gleich aus. Nur andere Farben.
Samsung schreit aber nicht seit Jahren „unser System ändert sich gravierend“…
Finde schon, dass Samsung letztes Jahr ein deutliches redesign hingelegt hat. Hab ein Samsung fürs Geschäft. Es wirkt deutlich frischer jetzt. Das muss Apple nun erst mal beweisen, dass es sich wirklich neu anfühlt.
Hättest du dich näher damit beschäftigt oder die Beta am laufen, wüsstest du, dass es deutlich mehr ist als nur der Hintergrund. Selbst die Tastatur, mit der ich diese Worte schreibe, ist neu.
Als Nutzer der Dev Beta, fällt mir alles nach 1 Stunde nicht mehr auf. Bekannte Probleme im Konzept der Bedienung sind weiterhin vorhanden.