Prime Day 2022: Das sind die reduzierten Preise für Amazon-Geräte

Amazons Prime Day findet in diesem Jahr am 12. und 13. Juli statt. Das zweitägige Shopping-Event beinhaltet Angebote aus allen Kategorien.

Amazons jährlicher Prime Day findet in diesem Jahr am 12. und 13. Juli statt. Das 48-stündige Event startet am 12. Juli 2022 um Mitternacht und läuft bis einschließlich 13. Juli. Zahlreiche Angebote gibt es aber bereits jetzt.

-->

Im Folgenden findet ihr eine Übersicht der Angebote für die Amazon Devices. Darüber hinaus werden auf Amazon noch zahlreiche Multipack- und Bundle-Deals angeboten. Es lohnt sich also, mal reinzuschauen. Erste und beste Anlaufstelle für den Prime Day ist diese Sonderseite bei Amazon.

Kunden, die Amazon Prime noch nicht kennen, aber beim Prime Day dabei sein möchten, können sich unter amazon.de/primeday anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen. Einen Preisvergleich sollte man vor dem Kauf stets bemühen.

Das sind die reduzierten Preise für Amazon-Geräte

Echo (4. Generation) statt 99,99 € für 64,99 €

Echo Auto statt 59,99 € für 26,99 €

Echo Buds statt 119,99 € für 69,99 €

Echo Dot (3. Generation) statt 49,99 € für 17,99 €

Echo Dot (4. Generation) statt 59,99 € für 19,99 €

Echo Dot mit Uhr (4. Generation) statt 69,99 € für 24,99 €

Echo Show 5 (2. Generation) statt 84,99 € für 34,99 €

Echo Show 8 (1. Generation) statt 109,99 € für 61,99 €

Echo Show 8 (2. Generation) statt 129,99 € für 79,99 €

Echo Show 10 (3. Generation” statt 249,99 € für 199,99 €

Echo Show 15 statt 249,99 € für 199,99 €

Fire TV Stick statt 39,99 € für 17,99 €

Fire TV Stick 4K statt 59,99 € für 22,99 €

Fire TV Stick 4K Max statt 64,99 € für 32,99 €

Fire TV Stick Lite statt 29,99 € für 12,99 €

Fire TV Cube statt 119,99 € für 54,99 €

Fire 7 (9. Generation / 32 GB) statt 64,99 € für 34,99 €

Fire 7 Kids (9. Generation) statt 99,99 € für 44,99 €

Fire 7 Kids Pro (9. Generation) statt 99,99 € für 44,99 €

Fire HD 8 statt 99,99 € für 39,99 €

Fire HD 8 Kids statt 134,99 € für 54,99 €

Fire HD 8 Kids Pro statt 134,99 € für 54,99 €

Fire HD 10 statt 149,99 € für 79,99 €

Fire HD 10 Kids statt 199,99 € für 119,99 €

Fire HD 10 Pro statt 199,99 € für 119,99 €

Kindle statt 79,99 € für 39,99 €

Kindle Kids statt 109,99 € für 54,99 €

Kindle Paperwhite statt 129,99 € für 79,99 €

Kindle Paperwhite Kids statt 149,99 € für 99,99 €

Kindle Oasis statt 229,99 € für 159,99 €

Amazon Smart Air Quality Monitor statt 79,99 € für 59,99 €

Amazon Smart Plug statt 24,99 € für 12,99 €

Blink Mini statt 34,99 € für 22,99 €

Blink Outdoor statt 99,99 € für 53,99 €

Blink Video Doorbell statt 59,99 € für 41,99 €

eero statt 79,00 € für 54,99 €

eero 6 statt 119,00 € für 79,99 €

eero 6 Signalverstärker statt 99,00 € für 64,99 €

eero 6+ statt 149,00 € für 99,99 €

eero Pro statt 139,00 € für 84,99 €

eero Pro 6 statt 229,00 € für 139,99 €

eero Pro 6E statt 359,00 € für 234,99 €

Ring Alarm statt 249,99 € für 169,99 €

Ring Floodlight Cam Wired Plus statt 199,99 € für 129,99 €

Ring Indoor Cam statt 59,99 € für 44,99 €

Ring Spotlight Cam Battery statt 199,99 € für 129,99 €

Ring Spotlight Cam Wired statt 199,99 € für 129,99 €

Ring Stick Up Cam Battery statt 99,99 € für 69,99 €

Ring Video Doorbell (2. Generation) statt 99,99 € für 69,99 €

Ring Video Doorbell 4 statt 199,99 € für 149,99 €

Ring Video Doorbell Wired statt 59,99 € für 39,99 €

Zur Sonderseite: Amazon Prime Day →

Kunden, die Amazon Prime noch nicht kennen, aber beim Prime Day dabei sein möchten, können sich unter amazon.de/primeday anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen. Einen Preisvergleich sollte man vor dem Kauf stets bemühen. Wie immer wäre es schön, wenn ihr bei Interesse über unsere Partnerlinks bestellt.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->