Prime Video: Startdatum für Good Omens Staffel 2

Die zweite Staffel von Good Omens startet im Juli bei Prime Video. Das Premierendatum der zweiten Staffel wurde am 33. Jahrestag der Veröffentlichung des Originalromans Ein gutes Omen (OV: Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch) bekannt gegeben. Der Roman wurde von Terry Pratchett und Gaiman geschrieben und bildete die Grundlage für die erste Staffel der Serie.

Die sechs Episoden der zweiten Staffel starten am 28. Juli 2023 exklusiv bei Amazon Prime Video „in mehr als 240 Ländern“. User können die erste Staffel von Good Omens bereits bei Prime Video im Rahmen der Prime-Mitgliedschaft ansehen.

Darum geht es in Good Omens Staffel 2

Die zweite Staffel von Good Omens taucht in gänzlich neue Geschichten ein, die über das ursprüngliche Quellenmaterial des Romans hinausgehen, und folgt weiter der außergewöhnlichen Freundschaft zwischen Erziraphael (Michael Sheen), einem pingeligen Engel und Händler seltener Bücher, und dem schnelllebigen Dämon Crowley (David Tennant). Nachdem sie seit dem Anfang auf der Erde waren und die Apokalypse vereitelt wurde, leben Erziraphael und Crowley wieder ganz normal unter den Sterblichen in Londons Soho, als ihnen ein unerwarteter Bote ein überraschendes Geheimnis eröffnet. In den neuen Episoden kehren Michael Sheen und David Tennant wieder in den Rollen von Erziraphael und Crowley zum Cast von Good Omens zurück, zusammen mit Jon Hamm als Erzengel Gabriel, Doon Mackichan als Erzengel Michael und Gloria Obianyo als Erzengel Uriel. Zudem gehören Miranda Richardson und Nina Sosanya in neuen Rollen wieder zum Cast der Serie – als Dämon Shax und Nina. Neu zum Cast von Good Omens stoßen Liz Carr als Engel Saragel, Quelin Sepulveda als Engel Murien und Shelley Con als Dämon Beelzebub.

Zu Amazon Prime Video →

Prime-Mitglieder sehen Prime Video über die Prime Video App, verfügbar u.a. auf zahlreichen Smart-TVs, darunter Modelle von Samsung und LG sowie mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Magenta TV, PlayStation, Sky Q und Sky Ticket TV Stick und online.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->