Prime Video startet neue Weekend Deals

Prime Video startet heute (16.05.25) seine neuen Weekend Deals, bei denen es hohe Rabatte auf Filme gibt.

Im Rahmen der Rabattaktion können Prime-Mitglieder exklusiv ab sofort und nur für einen begrenzten Zeitraum zahlreiche Filme zum Preis von je nur 0,99 Euro ausleihen.

Die Ausleihe kann wie üblich nur wenige Tage lang getätigt werden, daraufhin kann jedoch 30 Tage lang mit dem Anschauen des Films begonnen werden. Zudem sind viele Filme auch in Originalversion sowie in Ultra-HD-Auflösung verfügbar.

Ein Großteil der Filme kann mittelmäßige Bewertungen bei IMDb vorweisen, aber es gibt auch manche beliebte bzw. einstmals erfolgreiche Streifen mit Top-Bewertungen. Oder vergleichsweise neue Filme, wie beispielsweise „BETTER MAN: Die Robbie Williams Story“ (IMDb 7,6). Stöbert direkt selbst einmal durch das Angebot.

Prime-Mitglieder sehen Prime Video über die Prime Video App, verfügbar u.a. auf zahlreichen Smart-TVs, darunter Modelle von Samsung und LG sowie mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Magenta TV, PlayStation, Sky Q und Sky Ticket TV Stick und online.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

  1. Newt 🎖
    sagt am

    Diese Deals kommen jetzt immer häufiger. Ist das eine Antwort auf Teemu und Co? Amazon lobbyiert auf jeden Fall sehr stark, um Teemu zu beschädigen.

    Antworten
    1. Newt 🎖
      sagt am zu Newt ⇡

      Ich meine natürlich ganz Amazon und nicht nur Video

      Antworten
      1. Max 🔱
        sagt am zu Newt ⇡

        Die Filme für 0,99€ Aktion gibt es schon Jahre.

        Antworten

