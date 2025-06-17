Prince of Persia: Entwickler äußern sich zum Remake „The Sands of Time“

Die großen Gaming-Events des Sommers sind vorbei und dabei haben einige ein Spiel vermisst, denn Prince of Persia: The Sands of Time war nicht zu sehen. Und das, obwohl das Spiel relativ bald kommt, es ist im ersten Quartal 2026 geplant.

Daher hat sich das Entwicklerteam jetzt zu Wort gemeldet und verraten, dass man „tief im Spiel steckt“ und bestätigt, dass sich ein Team darum kümmert, dem diese Marke sehr wichtig ist. Wann werden wir das Spiel sehen? Das ist weiterhin unklar.

Das geteilte Bild zeigt jedenfalls nicht viel und eigentlich nichts vom Spiel selbst, da hätten sich viele vielleicht auch mehr gewünscht – wie einen Screenshot. Doch das Spiel ist in Entwicklung und diese läuft gut, mehr dazu dann in ein paar Monaten.