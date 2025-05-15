Prince of Persia: Das Remake „The Sands of Time“ hat einen Zeitraum

Ubisoft musste das Remake für Prince of Persia: The Sands of Time letztes Jahr auf 2026 verschieben und jetzt hat man den Zeitraum eingegrenzt. Das Spiel wird bis spätestens Ende März 2026 erscheinen. Es kommt also im ersten Quartal 2026.

Mit neuen Details und erstem Gameplay ist also sicher im Sommer oder Herbst zu rechnen, ich würde auf Juni und die vielen Gaming-Events tippen. Ich freue mich auf das Spiel, das Original ist ein echter Klassiker und ein Remake klingt spannend.