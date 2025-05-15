Gaming

Prince of Persia: Das Remake „The Sands of Time“ hat einen Zeitraum

Prince Of Persia The Sands Of Time Remake

Ubisoft musste das Remake für Prince of Persia: The Sands of Time letztes Jahr auf 2026 verschieben und jetzt hat man den Zeitraum eingegrenzt. Das Spiel wird bis spätestens Ende März 2026 erscheinen. Es kommt also im ersten Quartal 2026.

Mit neuen Details und erstem Gameplay ist also sicher im Sommer oder Herbst zu rechnen, ich würde auf Juni und die vielen Gaming-Events tippen. Ich freue mich auf das Spiel, das Original ist ein echter Klassiker und ein Remake klingt spannend.

  1. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Problem des Remakes war der beschissene „moderne“ (lieblose) Grafikstil. Damit verschreckte man die Altfans. Leider haben die alten Teile auf PC, wo man sie grafisch halt sehr gut aufmotzen und in HighRes zocken kann, keine vernünftige Pad Steuerung.

    Ich hoffe sie machen diesmal das Remake im Stil der alten Grafik, nur halt ordentlich aufgemotzt.

  2. Stefan K. 🌀
    sagt am

    War ja damals auch Vorlage für die Kinoverfilmung mit Jake Gyllenhal und mich hatte der Film sehr gut unterhalten. Bin daher auf das Remake durchaus sehr gespannt und werde mir das vermutlich gönnen.

