Prince of Persia: Lost Crown landet auf dem Mac

Im Bereich der Mac-Spiele konnte Apple in den letzten Monaten mehrere Entwicklerstudios und Publisher davon überzeugen, ihre Spiele auch für die Mac-Plattform zu veröffentlichen. So ist in der Vergangenheit RoboCop: Rogue City erschienen und für 2025 sind Cyberpunk 2077 und Assassin’s Creed Shadows angekündigt. Mit Prince of Persia: Lost Crown ist bereits jetzt ein weiteres Spiele-Highlight für die Mac-Plattform erhältlich.

Die Mac-Version setzt einen Mac mit M1-Prozessor, mindestens macOS Monterey 12 als Betriebssystem und 25 GB freien Speicherplatz voraus. Ob das Erweiterungspaket „Mask of Darkness“ in das Spiel integriert wird, ist nicht bekannt. Zum Verkaufsstart wird das Spiel für 19,99 Euro angeboten.

Das Spiel aus dem Hause Ubisoft konnte in diesem Jahr durchaus überzeugen und wurde sowohl von den Medien als auch von den Spielern gut aufgenommen, auch wenn das Entwicklerstudio mit den Verkaufszahlen nicht zufrieden war.


