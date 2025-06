Prince of Persia: The Lost Crown erhält DLC „Mask of Darkness“

Ubisoft überraschte mich zum Start ins neue Jahr mit Prince of Persia: The Lost Crown, welches auch nach zahlreichen weiteren Spielen eines der besten Spiele des Jahres für mich ist. Es gab bessere und es könnten noch bessere kommen.

Doch das aktuelle Prince of Persia ist weiterhin in meinen Top 5 des Jahres und ich freue mich daher auf das erste große Story-DLC mit „Mask of Darkness“. Es ist ab sofort für faire 4,99 Euro erhältlich, aber ich habe es bisher leider nicht gespielt.

Ubisoft hat seit dem Release am Spiel gearbeitet und es weiter optimiert, ich möchte also einen weiteren Run um Herbst starten, der dann auch das DLC beinhaltet.

