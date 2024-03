Neues Prince of Persia im Angebot: Top-Deal für eines der Spiele-Highlights 2024

Mit Prince of Persia: The Lost Crown ist dem Publisher Ubisoft und dem Entwicklerstudio Ubisoft Montpellier ein durch und durch gelungenes Spiel gelungen. Mein Kollege Oliver in der Redaktion hat dem Spiel einen ausführlichen Testbericht gewidmet, in dem er es als ein sehr gutes Spiel bezeichnet hat.

Auch das Entwicklerstudio hat den Erfolg des Spiels bemerkt und zunächst ein Update des Spiels mit kleineren Anpassungen und Fehlerbehebungen und vor einigen Tagen neue Inhalte für das Spiel offiziell bestätigt.

Der Prinz von Persien kehrt glanzvoll zurück

Inzwischen ist das Spiel seit knapp drei Monaten im Handel und die ersten Angebote und Rabattaktionen sind weit verbreitet. Mit dem aktuellen Angebot liegt das Spiel erstmals für alle Plattformversionen außer PC unter der 30 Euro-Marke und wird von verschiedenen Händlern angeboten.

Für eines der bisherigen Spiele-Highlights des Jahres, das bekanntlich das ganze Jahr 2024 über mit neuen Inhalten erweitert wird, ein mehr als lohnendes Schnäppchen. Die Version für die Nintendo Switch werde ich mir auf jeden Fall in den nächsten Tagen zulegen.

PlayStation 5-Version:

PlayStation 4-Version:

Xbox-Version:

Nintendo Switch-Version:

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->