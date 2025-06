Prince of Persia: The Lost Crown für Android und iOS angekündigt

Prince of Persia: The Lost Crown ist eines der besten Spiele von 2024 für mich und ich hatte die Hoffnung, dass es sich für die Entwickler mehr lohnt, doch leider war es nicht der finanzielle Erfolg. Vielleicht hilft die mobile Version für die Zukunft.

Am 14. April erscheint Prince of Persia: The Lost Crown für Android und iOS im Play Store von Google bzw. App Store von Apple und es wird hier auch eine kostenlose Testversion geben. Der Preis liegt bei 14,99 Euro (9,99 Euro in den ersten Wochen).

Für 10 Euro ist das ein fantastisches Spiel, wobei ich es mir nicht wirklich mit einer Touch-Steuerung vorstellen kann. Die physische Version für Konsolen gibt es im Moment für 20 Euro bei Amazon im Angebot, das wäre dann meine Empfehlung.

