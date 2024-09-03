ProSieben zeigt das „TV total Turmspringen 2024“

News

Am Samstag, 21. September 2024, lädt ProSieben zum großen „TV total Turmspringen 2024“ ein.

Die Sendung wird live übertragen und zeigt, wie „Prominente“ in verschiedenen Disziplinen vom Sprungturm gegeneinander antreten. Sebastian Pufpaff, der sowohl im Einzel- als auch im Synchronspringen an den Start geht, will seinen „Namen für die Ewigkeit ins Wasser schreiben“ und wird dabei von einigen mehr oder weniger bekannten Gesichtern herausgefordert.

Im Einzelspringen treten unter anderem Olympiasieger Andreas Toba, Handball-Weltmeisterin Mimi Kraus und Schauspielerin Luna Schweiger an. Auch Reality-Stars wie Diogo Sangre und Fußballer Sascha Mölders sind mit von der Partie. Sie alle wollen Pufpaff den Titel streitig machen und selbst ins Rampenlicht treten.

Im Synchronspringen geht Sebastian Pufpaff zusammen mit Simon Gosejohann an den Start. Doch das Duo muss sich gegen Teams wie die Beauty-Docs Dr. Rick und Dr. Nick sowie die GNTM-Models Lea und Lucas behaupten. Weitere Duelle sind gegen Reality-Stars und bekannte Streamer zu erwarten. Moderiert wird die Show von Steven Gätjen, begleitet von Viviane Geppert und Christian Straßburger.

Für Fans des Formats sicher gute Nachrichten und ich freue mich darüber nun zu wissen, was ich am 21. September 2024 definitiv nicht schauen werde.


  1. max 🔱
    sagt am

    Der letzte Satz fasst es perfekt zusammen.

