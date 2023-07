PS5 mit Update: Sony aktualisiert die PlayStation 5

Besitzer einer PlayStation 5 dürfen sich heute – oder in den nächsten Tagen, wenn sie die Konsole starten – auf ein Firmware-Update für die Konsole einstellen. Sony verteilt ab sofort Version 23.01-07.60.00 für die PS5, also ein kleineres Update.

Es handelt sich um eines der „Diese Systemsoftware-Aktualisierung verbessert die Systemleistung“-Update, mehr gibt der Changelog leider nicht her. Ich vermute aber, dass wir nicht mehr lange auf ein richtig großes Update warten müssen.

In der Regel gibt es zwei große Updates für die PlayStation 5 pro Jahr und Version 6.0 kam letztes Jahr im Juli als Beta. Dann stand Version 7.0 im Frühjahr an und jetzt müsste bald Version 8.0 kommen. Mal schauen, was Sony da geplant hat.

