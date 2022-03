Pumuckl feiert seinen 60. Geburtstag bei Amazon Prime Video

Der „Pumuckl“ feiert seinen 60. Geburtstag aktuell exklusiv bei Prime Video. Zusätzlich zur Serie, die seit geraumer Zeit bei Amazons Videostreaming-Service zum Abruf bereitsteht, landet nun erstmals auch der Spielfilm „Meister Eder und sein Pumuckl“ als „Amazon Exclusive Film“ zum Streamen im Angebot.

Und darum geht es in dem Film:

In der Schreiner-Werkstatt von Meister Eder geht es nicht mit rechten Dingen zu. Die Werkzeuge sind nicht mehr an ihrem Ort und Gegenstände entwickeln scheinbar ein Eigenleben. Es dauert nicht lange, da entdeckt Meister Eder ein kleines rothaariges Geschöpf, das an einem seiner Leimtöpfe kleben geblieben ist: Es ist der Pumuckl.

Der Kobold verkündet, dass er laut Koboldsgesetz nun bei Meister Eder bleiben muss und treibt fortan Schabernack mit dem Schreinermeister und dessen Nachbarn und Freunden.