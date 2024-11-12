PŸUR startet Black Deals: Kabel-Internet zum Sparpreis

Der Kabel-Internetanbieter PŸUR startet ab heute seine Black Deals. Im Rahmen der Aktion gibt es dauerhafte Preisnachlässe für verschiedene Kabel-Internet-Tarife.

Ab dem 12. November um 10 Uhr bietet PŸUR mit den Black Deals ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis für Neukunden. Im Mittelpunkt stehen dabei die Tarife „Pure Speed 250“ und „Kombi 500“.

Der Tarif „Pure Speed 250“ mit Internet und Telefon kostet monatlich 20,99 Euro, was durch einen Dauerrabatt von 14 Euro ermöglicht wird. Versandkosten in Höhe von 9,99 Euro fallen nur an, wenn die Kunden zusätzlich einen Router erwerben möchten.

Der Kombi-Tarif 500, der zusätzlich PŸUR TV HD beinhaltet, ist für 29,99 Euro im Monat erhältlich und bietet einen Dauerrabatt von 20 Euro. Eine PŸUR TV-Box im Wert von 4,99 Euro pro Monat ist bereits im Preis enthalten, für den Versand fallen pauschal 9,99 Euro an.

Die Angebote gelten bis zum 10. Dezember 2024, 9:59 Uhr. Alle PŸUR-Tarife (und Konkurrenzprodukte) findet ihr in unserem Vergleichsrechner für Festnetzinternet.

