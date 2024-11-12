Tarife

PŸUR startet Black Deals: Kabel-Internet zum Sparpreis

Autor-Bild
Von
|
Pyur

Der Kabel-Internetanbieter PŸUR startet ab heute seine Black Deals. Im Rahmen der Aktion gibt es dauerhafte Preisnachlässe für verschiedene Kabel-Internet-Tarife.

Ab dem 12. November um 10 Uhr bietet PŸUR mit den Black Deals ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis für Neukunden. Im Mittelpunkt stehen dabei die Tarife „Pure Speed 250“ und „Kombi 500“.

Der Tarif „Pure Speed 250“ mit Internet und Telefon kostet monatlich 20,99 Euro, was durch einen Dauerrabatt von 14 Euro ermöglicht wird. Versandkosten in Höhe von 9,99 Euro fallen nur an, wenn die Kunden zusätzlich einen Router erwerben möchten.

Der Kombi-Tarif 500, der zusätzlich PŸUR TV HD beinhaltet, ist für 29,99 Euro im Monat erhältlich und bietet einen Dauerrabatt von 20 Euro. Eine PŸUR TV-Box im Wert von 4,99 Euro pro Monat ist bereits im Preis enthalten, für den Versand fallen pauschal 9,99 Euro an.

Die Angebote gelten bis zum 10. Dezember 2024, 9:59 Uhr. Alle PŸUR-Tarife (und Konkurrenzprodukte) findet ihr in unserem Vergleichsrechner für Festnetzinternet.

Zu den PŸUR-Tarifen →


Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / News / Tarife / ...
Weitere Neuigkeiten
Nintendo Switch 2 Direct
Switch 2: Nintendo spendiert neuem Spiel eine eigene Direct
in News
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Handyhelden setzt neuen Bestpreis: 25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl. – letzte Chance!
in Tarife | Update
Kfz-Verband warnt: Elektroauto-Zahlen sind geschönt
in Mobilität
Volkswagen Id. Gti Concept
VW ID: Das überraschende Comeback der Namen
in Mobilität
NBA kommt exklusiv über Prime Video nach Deutschland – das ist der Spielplan
in News
Simon Mobile
SIMon mobile: Gutscheincode für Extra-Daten
in Tarife
The New Volkswagen Id.3
Volkswagen: VW ID.3 mit „Performance Upgrade“ sorgt für Kritik
in Mobilität
Tesla Model Y 2025 Detail Header
Tesla halbiert die Leasingraten – erste Länder betroffen
in Mobilität
Congstar
congstar startet Demokratie-Kampagne auf Stadionbande
in Provider
Unlimited 5G zum Schnäppchenpreis: Mega SIM greift mit neuen Tarifen an
in Tarife