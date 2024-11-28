Mobilität

Range Rover Electric: Elektroauto durchläuft die „entscheidende Phase“

Range Rover testet den neuen Range Rover Electric jetzt in Extremsituationen und spricht von einer „entscheidenden Entwicklungsphase“ für das Elektroauto. Das Modell muss jetzt „in einer der schonungslosesten Klimazonen der Welt“ bestehen.

Doch JLR hüllt sich weiter in Schweigen, wenn es um konkrete Details geht, es gibt zwar neue Bilder des Elektroautos, aber weitere Daten fehlen. Wir wissen nur, dass es eine 800 Volt-Technik gibt und man den Akku wohl auch intern entwickelt hat.

Range Rover Electric Heck

Im Rahmen der heutigen Ankündigung betonte man auch, dass der Range Rover Electric der „voraussichtlich leistungsstärkste Luxus-SUV“ sein wird. Entscheidend ist der Zusatz „Luxus“, denn das ist subjektiv und damit ist die Marke hier fein raus.

Es gibt schon viele Elektro-SUVs im Highend-Markt, die vermutlich am Ende auch mehr Power als der Range Rover Electric haben, aber dann kann man eben einfach behaupten, dass man diese selbst nicht als „richtigen Luxus-SUV“ einstuft. Aber mal schauen, wie die finalen Daten bei JLR aussehen, die dann ab 2025 anstehen.

Range Rover Electric Front

