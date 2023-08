Ratatan sieht sich selbst als den spirituellen Nachfolger der Patapon-Serie

Die Patapon-Serie mit ihren drei Teilen war eines meiner Lieblingsspiele auf der PlayStation Portable. Ich habe unzählige Stunden in dieses fast süchtig machende rhythmische Spiel investiert. Umso trauriger stimmt es mich, dass die Serie in den letzten Jahren stark an Bedeutung verloren hat. Nun will das Entwicklerstudio Ratata Arts mit dem inoffiziellen Nachfolger Ratatan alte Fans zurückgewinnen.

Ratatatataattaaaa!!

Ratatan basiert auf den Spielelementen von Patapon, hat aber einen anderen, farbenfrohen Grafikstil. Man erkennt aber sofort den Stil und das Gameplay wieder, da einige der Entwickler von Patapon an dem Projekt beteiligt sind.

Wieder ist man eine Art Gott, der mit Hilfe von Rhythmen und Spieltasten die Spielfiguren durch die Welt bewegt und sich so gegen Feinde zur Wehr setzen kann. Dabei will das Entwicklerstudio auf ein „modernes Gameplay-System“ setzen, aber das Vier-Beat-Angriffs-/Verteidigungssystem beibehalten.

Das Projekt ist auf Kickstarter gelistet und konnte innerhalb von nur einer Stunde erfolgreich finanziert werden – und von Stunde zu Stunde steigt die Summe immer weiter an.

Nach Angaben des Entwicklerstudios Ratata Arts ist zunächst nur eine PC-Version geplant, eines der Stretch Goals sieht jedoch eine Umsetzung für „moderne Konsolen“ wie Xbox Series X, PlayStation 5 und Nintendo Switch vor.

Es kann davon ausgegangen werden, dass auch das Ziel der Finanzierung der Konsolen-Versionen in absehbarer Zeit erreicht wird. Wie das auf Videospiele spezialisierte Online-Magazin Gematsu berichtet, soll eine physische Version für den Handel vom französischen Spieleverlag Red Art Games vorbereitet werden.

