Realme plant eigene Smartwatch

Realme plant aktuell eine eigene Smartwatch und hat in einem Video angekündigt, dass man diese schon bald anbieten möchte. Details fehlen noch, aber man sieht das Modell bereits am Handgelenk von Madhav Sheth (CEO von Realme) im Video.

Sieht optisch wie eine Apple Watch aus und ich habe da ehrlich gesagt auch so ein bisschen die Vermutung, dass es sich dabei um eine Version der Oppo Watch handelt. Immerhin sind Realme und Oppo mit BBK Electronics verbunden und es wäre nicht das erste Mal, dass man ein Produkt entwickelt, welches dann alle Marken nutzen.

Daher bin ich übrigens auch gespannt, ob wir 2020 eine Smartwatch von OnePlus sehen werden, die im Raum steht. Die Oppo Watch soll in diesem Jahr nach Europa kommen (ich habe sie als Beitragsbild genutzt) und Realme will ebenfalls in Europa angreifen. Es ist aber unklar, ob die Smartwatch nach Europa kommt.

