Red Dead Redemption 2: Update für aktuelle Konsolen soll kommen

Rockstar arbeitet angeblich an einem Update für aktuelle Konsolen, das haben wir schon vor ein paar Tagen gehört (wir haben nicht berichtet) und auch der durchaus zuverlässige „NateTheHate“ behauptet das jetzt. Das Update soll 2025 kommen.

Mit einem Release ist im Herbst zu rechnen, aber es ist unklar, was neben Support für 60 fps alles optimiert wurde. Wobei den meistens Fans sicher schon die 60 fps ausreichen würden. Eine Version für die Nintendo Switch 2 steht dann auch an.

Eines der für mich besten Spiele, ich habe schon häufiger überlegt, ob ich einen neuen Durchlauf starte. Ich habe mir aber auch gedacht, dass Rockstar früher oder später endlich mal die 60 fps einbaut und werde das definitiv noch abwarten.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    hab mir das Spiel 2 mal gekauft. (bei erscheinen für die Xbox damals und dann fürn Pc) beide nur bis knapp nach dem Prolog gespielt ;D bin nur rumgeritten und hab das Goresystem zelebriert ;D
    mir fehlen einfach Autos.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Kurt ⇡

      Ich finde, dass es vor allem ih der Mitte und gegen Ende richtig gut wird. Mir ging es auch so, fand es beim ersten Mal zu langsam. Hat man sich daran gewöhnt, wird es irgendwann fast entspannt, wenn man von A nach B will.

      Antworten
      1. Kurt 🔅
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        ja ich hab mir vorgenommen dass ich es vor erscheinen von GTA 6 endlich mal durchspiele ;D

        Antworten
    2. Ginja ☀️
      sagt am zu Kurt ⇡

      Dann hast du sooo viel verpasst…

      Antworten
    3. Tom 💎
      sagt am zu Kurt ⇡

      Hätte ich es nicht gespielt, würde ich wahrscheinlich auch denken, dass mir Autos fehlen. Aber ich muss sagen: Mir haben sie überhaupt nicht gefehlt. Ich fand es im Gegenteil mal erfrischend anders, weil man Autos ohnehin in fast jeder anderen Open World hat.

      Vielleicht kannst du dich ja doch noch damit anfreunden, denn dir entgeht ansonsten wirklich eines der besten Spiele, die es jemals gab – was im Prolog noch gar nicht unbedingt in dem Ausmaß klar wird.

      Den Epilog kannst du dir aber meiner Meinung nach schenken. Der hat für mich Gefühl zum Abschluss versaut. Es hätte einfach davor beendet sein sollen.

      Antworten
  2. Tom 💎
    sagt am

    > Eines der für mich besten Spiele, ich habe schon häufiger überlegt, ob ich einen neuen Durchlauf starte

    Geht mir genauso. Aber jetzt warte ich definitiv noch.

    Antworten

