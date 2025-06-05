Red Dead Redemption 2: Update für aktuelle Konsolen soll kommen

Rockstar arbeitet angeblich an einem Update für aktuelle Konsolen, das haben wir schon vor ein paar Tagen gehört (wir haben nicht berichtet) und auch der durchaus zuverlässige „NateTheHate“ behauptet das jetzt. Das Update soll 2025 kommen.

Mit einem Release ist im Herbst zu rechnen, aber es ist unklar, was neben Support für 60 fps alles optimiert wurde. Wobei den meistens Fans sicher schon die 60 fps ausreichen würden. Eine Version für die Nintendo Switch 2 steht dann auch an.

Eines der für mich besten Spiele, ich habe schon häufiger überlegt, ob ich einen neuen Durchlauf starte. Ich habe mir aber auch gedacht, dass Rockstar früher oder später endlich mal die 60 fps einbaut und werde das definitiv noch abwarten.