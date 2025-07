Renault 4: Das neue Elektroauto soll die Krise lösen

Renault hat ein echtes Problem in Deutschland, denn die Marke wurde zu teuer in den letzten Jahren und dieser Plan ging nicht auf. Daher folgt jetzt eine Offensive mit günstigeren Modellen, ab 2026 sogar mit einem richtigen E-Einsteigermodell.

Doch bevor wir uns damit beschäftigen, soll der Renault 4 diese Lücke, übrigens zusammen mit dem Renault 5, schließen. Einen Preis haben wir noch nicht, aber es geht unter wohl Anfang 2025 bei unter 35.000 Euro mit dem Renault 4 E-Tech los.

Im Gegensatz zum 5er ist das hier mehr Familienauto, aber es bleibt bei der AmpR-Small-Plattform und daher gibt es nur 400 bzw. 300 km Reichweite, was dann in der Realität grenzwertig für viele ist. Bei der Leistung gibt es 110 kW / 150 PS bzw. 90 kW / 120 PS und geladen wird mit 100 kW bzw. 80 kW am DC-Schnelllader.

Der Renault 4 sieht einfach nur etwas anders aus und ist einen Hauch größer, als der Renault 5, so möchte die Marke aus Frankreich mit einer Basis gleich zwei Zielgruppen erreichen. Wobei man sich technisch nicht aus dem Fenster lehnt.

Ich bin gespannt, ob das für diese Preisklasse reicht, denn da steht in den nächsten Jahren auch Konkurrenz an, die ähnliche oder bessere Werte für weniger Geld an die Kunden bringen möchte. Daher wartet Renault vermutlich noch mit dem Preis.

Interessant finde ich aber auch, dass es dank Google eine gute Software gibt, was in dieser Klasse nicht immer die Stärke ist. Android Automotive ist die Basis, wie bei den anderen Elektroautos von Renault, und die Google-Dienste sind mit dabei.

-->