Renault denkt das Elektroauto komplett neu

Bei einigen Marken hat der leichte Dämpfe bei Elektroautos dafür gesorgt, dass der Verbrenner wieder mehr in den Fokus rückt. Und vor allem die Range Extender, bei denen Elektroautos mit einem Verbrenner für etwas mehr Reichweite ausgestattet werden, wachsen in der Beliebtheit. In China sind EREVs gerade ein großes Thema.

EREVs, aber mit Wasserstoffantrieb

Für Renault ist diese Technologie keine Option, denn „Autos sollten keine Abgase mehr ausstoßen“, so das Unternehmen im Gespräch mit Edison. Doch man habe ein Konzept in der Schublade, welches eine Lösung sein könnte. Der Renault Embleme von 2024 ist auf Wunsch mit einem zusätzlichen Wasserstoffantrieb verfügbar.

Mit einem Range Extender sind in der Regel über 1.000 km Reichweite möglich, das wäre mit dem Embleme auch denkbar. Aber, und das ist der Vorteil, mit grünem Wasserstoff eben besser für die Umwelt. Doch genau hier liegt das Problem, das weiß auch Renault, denn grüner Wasserstoff ist teuer und aktuell kaum verfügbar.

Abhängigkeit von China verringern

So ein Antrieb wäre aber auch eine Lösung für ein aktuelles Problem, welches die Marke bei Elektroautos sieht. Der Wandel der Branche verursacht hohe Kosten und eine neue Abhängigkeit von China (vor allem mit Blick auf die Akkus), mit so einem Konzept könnte man laut Renault deutlich kleinere Akkus in den Autos verbauen.

Das wäre dann auch besser für das Klima, denn die Produktion der Akkus ist auch ein Problem bei der CO₂-Bilanz. Doch die Frage, ob der Emblem mit dem Antrieb in Serie geht, ist noch nicht entschieden, das ist ein Thema für den Vorstand. Ohne eine flächendeckende Verfügbarkeit von Wasserstoff sieht es jedoch schlecht aus.

