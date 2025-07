Renault zeigt „neue Art der Fahrzeugentwicklung“

Renault hat für die große Automesse in Paris eine Vision vorgestellt, bei der man ein bisschen von der Zukunft träumt. In der heutigen Zeit wird eine Basis gerne mal für Verbrenner und Elektroautos genutzt, aber Verbrenner haben ein Ablaufdatum.

In Zukunft könnte es dennoch mehrere Antriebsmöglichkeiten geben und eine davon wären Wasserstoffautos. Der Renault Emblème soll eine Vision für ein neues Fahrzeug der Zukunft mit Batterie- und Brennstoffzellenantrieb sein. Laut Renault ist es auch ein Beispiel für „einen neuen ganzheitlichen Designansatz“ der Marke.

Renault hat sich hier auf Effizienz und Nachhaltigkeit fokussiert und Basis ist eine Weiterentwicklung der AmpR Medium-Plattform. Dieses erste Konzept besitzt einen Elektromotor mit 160 kW an der Hinterachse, einen Akku mit 40 kWh und eine 30-kW-PEMFC-Brennstoffzelle, bis zu 1.000 km Reichweite sollen möglich sein.

Doch so richtig in die Karten wollte sich Renault noch nicht schauen lassen, denn in Paris hat man nur das Konzept dabei uns zeigt nur das Exterieur. Das Interieur und weitere Details sollen Ende Oktober folgen. Vielleicht erfahren wir dann auch, ob da wirklich eine Serienversion geplant ist oder ob es bei einem netten Konzept bleibt.

Interessant ist allerdings, dass Wasserstoffautos gerade an Fahrt aufnehmen, bei BMW ist man beispielsweise davon überzeugt und arbeitet mit Toyota und Skoda und Hyundai prüfen ebenfalls eine Partnerschaft. Renault spielt hier also auch mit.

Bisher fehlen zwar weiterhin die entscheidenden Ankündigungen, wie eine richtige Plattform für den Massenmarkt, damit preiswerte Wasserstoffautos überhaupt eine Option sind, und die Frage nach bezahlbarem (grünem) Wasserstoff ist noch offen.

Doch es tut sich etwas und einige Marken denken darüber nach. Wenn man jetzt noch das nötige Geld dafür locker macht, könnte das etwas werden. Falls, denn genau das ist der entscheidende Punkt, bisher sind das alles nur nette „Visionen“.

