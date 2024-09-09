Renault: Neues Elektroauto greift Porsche an
Porsche startet gerade mit dem elektrischen Macan durch, das vielleicht wichtigste Modell in den kommenden Jahren für die Marke. Doch Renault hat mit Alpine einen Konkurrenten geplant, den man am 11. Oktober als Konzept vorstellen möchte.
Mit dem Alpine A390 Beta Concept soll ein Elektroauto gezeigt werden, welches es direkt mit dem elektrischen Macan oder anderen SUVs aufnimmt. Alpine soll damit eine Marke für den „Premium-Massenmarkt“ werden. Noch ein Detail zur Zahl.
Die erste Zahl steht für die Größe, die 300 deutet also ein größeres Auto an, und die 90 sei laut Alpine ein „Mehrzweck- und Alltagsfahrzeug der Marke“. Mit einem SUV-Coupé dieser Art könnte man ab 2025 jedenfalls einige Kunden gewinnen.
Alpine hat sicher seine Fans und Renault hat mit Dacia ein Billig-Label und mit Alpine ein „Sport“-Label. Porsche angreifen haben schon viele versucht. Alpine verkauft 4000 Autos im Jahr und besteht seit 1955. Daran werden wohl auch markige Sprüche nicht viel ändern. Mir scheint es hier eher, dass sie Polestar Konkurrenz machen wollen.
Mir gefällt die potenzielle Neuauflage des Renault R17 besser.
https://www.heise.de/news/Neuauflage-des-Renault-R17-als-Studie-9859629.html
Von Außen sieht der R17 tatsächlich sehr schick aus. Könnten gerne mehr solche Retro-Autos kommen, weitaus besser als das, was etwa Ford mit dem Capri veranstaltet hat.
Mir gefällt der Hyundai N74 jedoch noch einen Ticken besser.