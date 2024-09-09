Renault: Neues Elektroauto greift Porsche an

Porsche startet gerade mit dem elektrischen Macan durch, das vielleicht wichtigste Modell in den kommenden Jahren für die Marke. Doch Renault hat mit Alpine einen Konkurrenten geplant, den man am 11. Oktober als Konzept vorstellen möchte.

Mit dem Alpine A390 Beta Concept soll ein Elektroauto gezeigt werden, welches es direkt mit dem elektrischen Macan oder anderen SUVs aufnimmt. Alpine soll damit eine Marke für den „Premium-Massenmarkt“ werden. Noch ein Detail zur Zahl.

Die erste Zahl steht für die Größe, die 300 deutet also ein größeres Auto an, und die 90 sei laut Alpine ein „Mehrzweck- und Alltagsfahrzeug der Marke“. Mit einem SUV-Coupé dieser Art könnte man ab 2025 jedenfalls einige Kunden gewinnen.