Revolut führt deutsche IBAN ein

Revolut hat in Deutschland einen neuen Meilenstein erreicht: Die Zahl der Privatkunden hat die Marke von zwei Millionen überschritten. In den letzten zwölf Monaten hat sich die Kundenzahl mehr als verdoppelt, in den letzten drei Jahren fast versechsfacht.

Neukunden erhalten seit kurzem eine deutsche IBAN, Bestandskunden werden in den kommenden Monaten bzw. bis Ende des Jahres sukzessive auf deutsche Kontoverbindungen umgestellt. Damit möchte Revolut langfristig zu einer führenden Direktbank in Deutschland werden. Bis 2026 strebt das Unternehmen fünf Millionen Kunden an.

Deutsche IBAN und litauische Einlagensicherung

Revolut Deutschland ist eine Niederlassung der Revolut Bank UAB und unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Bundesbank. Die Konten der deutschen Kunden werden nun von dieser Zweigniederlassung verwaltet.

Obwohl die Kundeneinlagen weiterhin durch die litauische Einlagensicherung bis zu einer Höhe von 100.000 Euro abgesichert sind, bietet die deutsche IBAN vor allem eine Verbesserung der Alltagstauglichkeit.

Neben der Einführung der deutschen IBAN will Revolut im Herbst neue Produkte wie ein eigenes Tagesgeldangebot und kostenlose ETF-Sparpläne einführen. Die ETF-Sparpläne sind flexibel anpassbar und können ab einer Anlage von 1 Euro genutzt werden.

