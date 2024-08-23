Revolut startet Treue- und Bonusprogramm in Deutschland

Die Bank Revolut startet in Deutschland ab sofort ein neues Treue- und Bonusprogramm namens RevPoints.

Es ist das erste Programm seiner Art, das unabhängig von einer Kreditkarte funktioniert und es den Kunden ermöglicht, mit ihrer Debitkarte Punkte zu sammeln. Diese Punkte können in Prämien wie Flugmeilen, Reise- und Unterbringungsrabatte sowie Ausflüge und Erlebnisse umgewandelt werden. Die Kunden erhalten bis zu 1 Punkt pro Euro Umsatz und können durch Währungsrundungen und In-App-Challenges zusätzliche Punkte sammeln.

Punkte über Vielfliegerprogramm einlösen

Dank der Kooperation mit Flying Blue, dem Vielfliegerprogramm von Air France-KLM, können Revolut-Kunden ihre RevPoints bei über 30 Fluggesellschaften einlösen. Darüber hinaus können Punkte an andere Vielfliegerprogramme wie den British Airways Executive Club oder Iberia Plus übertragen werden. Neben Reisevergünstigungen bietet das Programm auch Rabatte im Lifestyle-Bereich der Revolut-App.

Neukunden des Bonusprogramms können zum Start bis zu 3.000 RevPoints sammeln, was Flugmeilen oder einem Reiserabatt von bis zu 60 Euro entspricht. Weitere Prämien sind möglich, wenn Kunden ihr Abonnement upgraden und bestimmte Ausgaben tätigen. Lukrativer ist das Programm für Abonnenten des Revolut Ultra-Plans, die mit einer hohen jährlichen Punktzahl belohnt werden können.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl renditestarker Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.