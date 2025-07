REWE möchte die neuen Kassensysteme ausbauen

REWE hat in den letzten Monaten die sogenannten Self-Checkout-Kassensysteme in mehr Märkten eingeführt und kommt mittlerweile auf etwa 1.000 Filialen. Man ist damit allerdings so zufrieden, dass es über 1.800 Märkte bis Ende 2024 werden.

Die Selbstbedienungskassen (SB-Kassen) benötigen weniger Personal, sind nicht so groß und bei Kunden sehr beliebt, mittlerweile nutzt schon ein Viertel bei REWE dieses System. Langfristig könnten noch mehr Märkte dieses neue Kassensystem bekommen, so REWE-Chef Lionel Souque. REWE blickt auf etwa 3.700 Märkte.

Laut EHI (Forschungs- und Bildungsinstitut für den Handel und seine Partner) gibt es mittlerweile über 5.000 Selbstbedienungskassen in Deutschland, seit 2021 hat sich die Zahl verdoppelt. Und wie man u.a. bei REWE sieht, hält das Wachstum an.

Ich nutze nur SB-Kassen, wenn möglich

Unser REWE hat das in diesem Jahr auch eingeführt, inklusive mobiler Scanner-Geräte, bei denen man dann an den SB-Kassen nicht alle Produkte einzeln scannen muss, sondern einfach nur einen QR-Code hat. Seit dem nutze ich nur noch das.

Man kann die Produkte beim Einkauf direkt so einpacken, wie man das möchte, es ist meistens eine der sechs SB-Kassen frei und ich bin in weniger als einer Minute (bezahlt wird natürlich via Apple Watch) an der Kasse durch. An der Kasse scannen ist auch okay, aber mit einem mobilen Scanner im Markt ist das deutlich bequemer.

Für mich ist das also eine gute Nachricht und ich hoffe, dass langfristig alle meine Supermärkte im Umfeld so ein Kassensystem implementieren. Im besten Fall mit einem mobilen Scanner und irgendwann wird vielleicht auch das überflüssig, es gibt ja auch schon Markt-Konzepte, die ganz ohne ein Kassensystem auskommen.

