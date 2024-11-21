Smart Home

Ring Intercom zum Schnäppchenpreis: Smarte Gegensprechanlage im Handumdrehen

| 2 Kommentare
Während der Amazon Black Friday Woche ist der Ring Intercom zum neuen Bestpreis von nur 37,99 € erhältlich. Das ist ein WLAN-fähiges Gerät für kompatible Audio-Sprechanlagen, das Nutzer in der Wohnung selbst installieren können.

Ring Intercom macht die Gegensprechanlagen smart und ermöglicht es, mit Personen vor der Haustür zu sprechen – auch von unterwegs. Ähnliche Hardware kennt man beispielsweise von Nuki.

Der User erhält Benachrichtigungen in Echtzeit, wenn jemand die Gegensprechanlage betätigt. Dank der Fernentriegelungs-Funktion kann Besuchern über die Ring-App Zugang zum Gebäude gewährt werden.

Ring Intercom

Ring Intercom gibt es auch mit Extra-Akku

Auch gibt es eine automatische Freigabefunktion für Amazon-Lieferungen, sowie eine Gast-Funktion und geteilte Zugänge. Ring Intercom wird an eine bestehende Gegensprechanlage angeschlossen und ist zu Selbstinstallation gedacht. Ob die Hardware an eure Gegensprechanlage passt, kann hier geprüft werden.

Ich persönlich habe beim letzten Angebot für 40 € zugeschlagen und bereue den Kauf nicht eine Sekunde. Die Einrichtung war extrem einfach und der gewonnene Komfort ist jeden Cent wert. Zudem lässt sich das System problemlos in Home Assistant einbinden. Von meiner Seite aus gibt es ganz klar den Tipp, das ganze einmal auszuprobieren.

Ring Intercom zum Bestpreis kaufen →

PS: Es gibt aktuell auch ein Bundle aus Ring Intercom + Nuki Smart Lock Pro (4. Generation) zum Rabattpreis.

2 Kommentare

   

  1. Leo 👋
    sagt am

    Gibt es hier auch eine Funktion, welche analog zu dem “Ring to unlock” Feature von Nuki ist? Sprich, man klingelt und die Tür wird basierend auf Geo-fencing automatisch geöffnet (ohne Bestätigung in der App)

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Leo ⇡

      Ring Intercom unterstützt derzeit keine Funktion, die genau analog zu „Ring to Unlock“ von Nuki ist. Mit Diensten wie IFTTT oder Home Assistant könntest du eventuell eine ähnliche Funktionalität mit Ring nachbauen, allerdings wäre das nicht offiziell unterstützt. Ich habe es selbst noch nicht probiert, da es für mich nicht infrage kommt.

      Antworten

