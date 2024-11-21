Ring Intercom zum Schnäppchenpreis: Smarte Gegensprechanlage im Handumdrehen

Während der Amazon Black Friday Woche ist der Ring Intercom zum neuen Bestpreis von nur 37,99 € erhältlich. Das ist ein WLAN-fähiges Gerät für kompatible Audio-Sprechanlagen, das Nutzer in der Wohnung selbst installieren können.

Ring Intercom macht die Gegensprechanlagen smart und ermöglicht es, mit Personen vor der Haustür zu sprechen – auch von unterwegs. Ähnliche Hardware kennt man beispielsweise von Nuki.

Der User erhält Benachrichtigungen in Echtzeit, wenn jemand die Gegensprechanlage betätigt. Dank der Fernentriegelungs-Funktion kann Besuchern über die Ring-App Zugang zum Gebäude gewährt werden.

Auch gibt es eine automatische Freigabefunktion für Amazon-Lieferungen, sowie eine Gast-Funktion und geteilte Zugänge. Ring Intercom wird an eine bestehende Gegensprechanlage angeschlossen und ist zu Selbstinstallation gedacht. Ob die Hardware an eure Gegensprechanlage passt, kann hier geprüft werden.

Ich persönlich habe beim letzten Angebot für 40 € zugeschlagen und bereue den Kauf nicht eine Sekunde. Die Einrichtung war extrem einfach und der gewonnene Komfort ist jeden Cent wert. Zudem lässt sich das System problemlos in Home Assistant einbinden. Von meiner Seite aus gibt es ganz klar den Tipp, das ganze einmal auszuprobieren.

Ring Intercom zum Bestpreis kaufen →

PS: Es gibt aktuell auch ein Bundle aus Ring Intercom + Nuki Smart Lock Pro (4. Generation) zum Rabattpreis.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.