Roborock: Datum, Preise und ein Angebot für die neuen Saugroboter

Roborock hat endlich die finalen Preise für die neuen Saugroboter genannt, es gab zwar schon hier und da entsprechende Details zum neuen Lineup, welches auf der CES vorgestellt wurde, aber jetzt können wir euch endlich alle Informationen liefern.

Der Roborock Saros S10 und der Roborock Saros 10R kosten jeweils 1.499 Euro in Deutschland, beide Modelle sind in Schwarz und Weiß erhältlich und werden ab dem 3. März zum Verkauf angeboten. Passend dazu gibt es ein Angebot, welches am 16. März endet, in diesem Zeitraum kosten die Modelle dann nur 1.399 Euro.

Roborock wird den Saros 10 im hauseigenen Shop und bei MediaMarkt bzw. Saturn verkaufen und den Saros 10R gibt es ebenfalls im eigenen Shop, dafür dann jedoch bei Amazon. Diese Produktseite kennen wir bereits und es wurden auch schon ein paar Einheiten vor ein paar Wochen verkauft, das war vermutlich nicht so gewollt.

Die anderen Seiten sind noch nicht mit allen Details online, im Shop von Roborock findet man die Neuheiten mittlerweile jedoch auch. Dort wirbt Roborock übrigens einmal mit 1.449 Euro bzw. 1.349 Euro (zum Marktstart) für den Saros 10R, uns liegen aber andere Preise in der Pressemitteilung vor. Und ein Modell fehlt bisher weiterhin.

Mit dem Roborock Saros Z70 wird es auch den ersten Saugroboter mit Greifarm geben, da wollte uns der Hersteller bisher aber noch keinen Preis und kein Datum nennen. Dieses Modell ist auch noch nicht im Shop von Roborock selbst zu finden.

Nachtrag 1: Der Saros 10 scheint auch zu Amazon zu kommen und ist dort sogar schon zu finden. Man zahlt mit 1.462,14 Euro aber eine komische Summe, es wirkt wie ein früher Start, der so nicht geplant ist (das Modell ist jedoch auf Lager).

Nachtrag 2: Die UVP für den Saros 10R liegt bei 1449,99 bzw. eben 1.349,99 Euro zum Markstart, da stimmte also die Angabe auf der Webseite von Roborock und nicht die Angabe in der Pressemitteilung. Und der Saros 10 kommt auch noch als Version mit Wasseranschluss, da liegt die UVP dann bei 1.599,00 in Deutschland.

