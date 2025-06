Roborock S9: Neues Saugroboter-Flaggschiff für 2025 erwartet

Roborock fokussierte sich auf der IFA 2024 auf den Qrevo Curv und Qrevo Slim, in China ist man aber schon einen Schritt weiter, denn dort wurde der Roborock G20S Ultra vorgestellt. Womöglich ein Vorgeschmack auf den Roborock S9 für 2025.

Das neue Saugroboter-Flaggschiff kommt auf weniger als 8 cm, es sieht so aus, als ob die Höhe der Modelle also so langsam wieder im Fokus steht. Dazu kommt eine neue DuoDivide-Bürste, eine Saugleistung von 18.500 Pascal und der Saugroboter kann Hindernisse überwinden. Diese dürfen aber wohl maximal 4 cm hoch sein.

Roborock hat die neueste Technik in den G20S Ultra gepackt, aber rechnet man den Preis in China in Euro um und packt man den üblichen Aufpreis für Europa noch mit drauf, dann landen wir bei über 1.700 Euro. Mal schauen, wie die Lage ab 2025 aussieht, aber das Top-Modell des Flaggschiffs könnte nah an 2.000 Euro kommen.

Doch Roborock möchte wohl mit einem absoluten Vorzeigemodell zeigen, was man kann und das ist notwendig, denn man verliert Boden gegen Dreame. Roborock ist meistens auf der CES im Januar dabei, es würde mich nicht wundern, wenn wir den G20S Ultra, vielleicht auch etwas abgeändert, dort als Roborock S9 sehen werden.

-->