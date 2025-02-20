Hardware

Roboter-Prototyp Protoclone: Mehr als 1.000 Myofasern und 500 Sensoren

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Clone Android Robot

Clone Robotics hat einen „voll ausgestatteten“ künstlichen Menschen vorgestellt, der in der Öffentlichkeit durchaus für Unbehagen gesorgt hat.

Das in den USA und Polen ansässige Unternehmen hat den Androiden „Protoclone“ getauft, der Gesichtslos und anatomisch präzise konstruiert ist. Der Protoclone verfügt über mehr als 200 Freiheitsgrade, über 1000 künstliche Muskelfasern (Myofasern) und 500 Sensoren, die es ihm ermöglichen, Bewegungen und Reaktionen mit außergewöhnlicher Präzision auszuführen.

Dhanush Radhakrishna, Mitbegründer von Clone Robotics, verkündete auf der sozialen Plattform X, dass der Protoclone das Zeitalter der Androiden einläutet.

Viele Beobachter sind sowohl fasziniert als auch erschrocken über das Design. Der Chef von 1X Technologies, Dar Sleeper, meinte, das Design könne nicht cooler oder gruseliger sein. Andere meinten, der Android gleiche eher einem Albtraum. Besonders auffällig ist die Wahl des Begriffs „Android“, der in der Robotik eine präzisere Bedeutung hat. Zwar sind alle Androiden humanoide Roboter, aber nicht alle humanoiden Roboter erfüllen die Kriterien eines Androiden.

Der Unterschied zwischen einem Androiden und einem einfachen humanoiden Roboter liegt in der Detailgenauigkeit und der Nachahmung menschlicher Züge. Androiden sollen so realistisch wie möglich aussehen und echte Gesichts- und Hautmerkmale aufweisen. Im Vergleich dazu sind viele der derzeit bekannten humanoiden Roboter, wie die von Tesla oder Unitree Robotics, keine echten Androiden.

Weitere Informationen findet ihr auf der Webseite von Clone Robotics.


Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Gast 🎖
    sagt am

    Gruselig.

    Antworten
  2. Paul 🏅
    sagt am

    Da kommt mir die Serie Westworld in den Sinn

    Antworten
    1. Julian II. ☀️
      sagt am zu Paul ⇡

      Meine erste Assoziation… vor allem bei dem „Bild“ mit den weißen fasern.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Hardware / Marktgeschehen / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Unlimited 5G zum Schnäppchenpreis: Mega SIM greift mit neuen Tarifen an
in Tarife | Update
Congstar
congstar Zuhause Bonusaktion: Startguthaben für DSL-Tarife
in Provider
Europas Start-ups bekommen jetzt den Turbo – so funktioniert die neue TechEU-Plattform
in Marktgeschehen
EnBW und Globus bauen Ladeinfrastruktur aus – über 500 Ladepunkte an 39 Markthallen
in Mobilität
Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete kostet 1499 Euro
in Smart Home
Ad-Hoc Map: Neue App zeigt günstige Ladepreise für Elektroautos
in Dienste
ZDF und Disney+ machen gemeinsame Sache
in News
Youtube Premium Mf
Schluss mit Billig-Trick: So will YouTube bald durchgreifen
in Dienste
0,19 Euro pro kWh: Audi macht E-Mobilität zwei Wochen lang spottbillig
in Mobilität
Avm Fritzbox 5590 Fiber Flight Front
Bandwidth Monitor 3.1.0 für iOS veröffentlicht – nützlich für die FRITZ!Box
in Software