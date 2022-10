Das erste Elektroauto von Rolls-Royce ist da

BYD Seal: Der „Tesla Model 3-Killer“ startet 2023 in Deutschland

BYD ist eine große Marke aus China, die in den kommenden Wochen die ersten Elektroautos in Deutschland verkaufen möchte. BYD steht übrigens für Build Your Dreams und den Anfang machen bald der BYD Atto 3, BYD Tang und BYD Han.…18. Oktober 2022 JETZT LESEN →