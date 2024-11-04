RTL+ feiert Geburtstag mit 75 % Rabatt

RTL+ feiert Geburtstag und bietet allen Neukunden und „Wiederkunden“ ein exklusives Angebot: Für 4,99 Euro erhalten Abonnenten zwei Monate lang unbegrenzten Zugang zu RTL+ Premium.

Das entspricht einer Ersparnis von satten 75 Prozent gegenüber dem regulären Preis von 17,98 Euro. Das Angebot gilt nur für kurze Zeit vom 4. bis 6. November 2024 und ermöglicht den Nutzern, alle Funktionen des Premium-Abos zu nutzen.

Mit RTL+ Premium können Kunden ein Streaming-Angebot nutzen, das Serien, Reality-Shows, Spielfilme sowie RTL+ Originals und Pre-TV-Streams umfasst. Auch Live-Events, Sportübertragungen, Podcasts und Magazine gehören zum Angebot. Mit der Download-Funktion können die Inhalte offline gespeichert und jederzeit abgerufen werden.

Zu beachten ist, dass der reduzierte Preis von 4,99 Euro nur für die ersten zwei Monate gilt. Danach verlängert sich das Abo automatisch zum regulären Preis von 8,99 Euro pro Monat, wenn nicht rechtzeitig gekündigt wird. Das Jubiläumsangebot gilt einmalig pro Kunde und ist nicht mit anderen Rabatten kombinierbar. Bestehende Basic-, Premium-, Max- oder Family-Abonnenten können leider nicht teilnehmen.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.