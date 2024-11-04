News

RTL+ feiert Geburtstag mit 75 % Rabatt

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Rtl Plus

RTL+ feiert Geburtstag und bietet allen Neukunden und „Wiederkunden“ ein exklusives Angebot: Für 4,99 Euro erhalten Abonnenten zwei Monate lang unbegrenzten Zugang zu RTL+ Premium.

Das entspricht einer Ersparnis von satten 75 Prozent gegenüber dem regulären Preis von 17,98 Euro. Das Angebot gilt nur für kurze Zeit vom 4. bis 6. November 2024 und ermöglicht den Nutzern, alle Funktionen des Premium-Abos zu nutzen.

Mit RTL+ Premium können Kunden ein Streaming-Angebot nutzen, das Serien, Reality-Shows, Spielfilme sowie RTL+ Originals und Pre-TV-Streams umfasst. Auch Live-Events, Sportübertragungen, Podcasts und Magazine gehören zum Angebot. Mit der Download-Funktion können die Inhalte offline gespeichert und jederzeit abgerufen werden.

Zu beachten ist, dass der reduzierte Preis von 4,99 Euro nur für die ersten zwei Monate gilt. Danach verlängert sich das Abo automatisch zum regulären Preis von 8,99 Euro pro Monat, wenn nicht rechtzeitig gekündigt wird. Das Jubiläumsangebot gilt einmalig pro Kunde und ist nicht mit anderen Rabatten kombinierbar. Bestehende Basic-, Premium-, Max- oder Family-Abonnenten können leider nicht teilnehmen.

Zur Aktion bei RTL+

Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.



Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Markus Strosny 👋
    sagt am

    …, Dankeschön RTL PLUS…
    Wofür?
    Für nichts…
    Bestandskunden sind wie immer und überall die dummen!

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / News / Unterhaltung / ...
Weitere Neuigkeiten
Mein Tipp der Woche: Apple Watch (Ultra) Elago Ladestation
in Kommentar
Ikea Mer Laden
backFlip 32/2025: IKEA geht ganz neue Wege bei Elektroautos
in backFlip
Edeka
EDEKA stellt Genuss+ Programm ein
in Handel
Flugzeug
EU-Verbraucherschutz: Online-Reisebüros verbessern Information und Erstattung
in Dienste
Digitaler Türspion: Gericht untersagt Nutzung trotz Sehbehinderung
in Smart Home
ERGO setzt auf visuelle Schadenserkennung per App
in Mobilität
EnBW erweitert Schnellladenetz am REWE-Center in Braunschweig
in Mobilität
Playstation Icons
PlayStation: Sony hält an Live-Serive-Spielen trotz Kritik fest
in Gaming
Home Assistant Green: Das Profi-Smart-Home für Einsteiger hat mich überzeugt
in Smart Home
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Neues Tesla Model 3 mit über 800 km Reichweite
in Mobilität