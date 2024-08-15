RTL+ dreht an der Preisschraube

RTL+ führt zum heutigen 15. August 2024 eine neue Preisstruktur ein, die sowohl neue Optionen als auch Änderungen bei bestehenden Abonnements beinhaltet.

Eine wichtige Neuerung ist das Basic-Abo, das für 5,99 Euro pro Monat erhältlich ist. Dieser Tarif richtet sich an preisbewusste Nutzer, die bereit sind, Werbung in Kauf zu nehmen. Das Basic-Abo beinhaltet Filme, Serien und Shows, jedoch keinen Live-Sport, kein Live-TV und keine Downloadmöglichkeiten.

RTL+ Premium-Abo wird teurer

Neben dem neuen Basic-Abo gibt es weiterhin das Premium-Abo für 8,99 Euro (vorher 6,99 Euro) im Monat, das den Zugriff auf alle Inhalte inklusive Live-Sport und Live-TV ermöglicht. Wie gewohnt wird im Premium-Abo ein Werbespot vor dem Start des Contents ausgespielt.

Auch der Max-Tarif, der für 12,99 Euro im Monat werbefreies Streaming auf zwei Geräten gleichzeitig und zusätzliche Bestandteile wie Musik, Podcasts und Hörbücher bietet, bleibt bestehen und kostet nun dauerhaft 12,99 Euro pro Monat.

Das Family-Paket hingegen wird ab dem 15. August 2024 nicht mehr für Neukunden angeboten, bleibt aber für bestehende Abonnenten weiterhin verfügbar.

Für alle, die langfristig sparen möchten, sind alle Abonnements auch als vergünstigte Jahrespakete erhältlich. Damit können Kunden je nach Tarif bis zu 17 Prozent gegenüber dem monatlichen Abonnement sparen.

Hier nochmal die neuen Preise im Überblick:

RTL+ Basic Monatsabo 5,99€

RTL+ Basic Jahresabo 59,99€ (17% Ersparnis)

RTL+ Premium Monatsabo 8,99€

RTL+ Premium Jahresabo 89,99€ (17% Ersparnis)

RTL+ Max Monatsabo 12,99€

RTL+ Max Jahresabo 129,99€ (17% Ersparnis)

RTL+ Family Monatsabo entfällt

Für Österreich und Schweiz gilt: Hier wird der Basic Tarif nicht eingeführt und der Family Tarif bleibt wie gehabt verfügbar. Die Preise variieren zwischen den Ländern, insbesondere in der Schweiz sind die Preise höher. Hier sehen die Preise wie folgt aus:

RTL+ Premium Monatsabo AT 8,99€

RTL+ Premium Jahresabo AT 89,99€ (17% Ersparnis)

RTL+ Max Monatsabo AT 12,99€

RTL+ Max Jahresabo AT 129,99€ (17% Ersparnis)

RTL+ Premium Monatsabo CH 18,99€

RTL+ Family Monatsabo AT 10,99€

RTL+ Premium Jahresabo CH 109,99€ (17% Ersparnis)

RTL+ Max Monatsabo CH 16,99€

RTL+ Max Jahresabo CH 169,99€ (17% Ersparnis)

RTL+ Family Monatsabo CH 22,99€

