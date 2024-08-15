News

RTL+ dreht an der Preisschraube

Rtl Plus

RTL+ führt zum heutigen 15. August 2024 eine neue Preisstruktur ein, die sowohl neue Optionen als auch Änderungen bei bestehenden Abonnements beinhaltet.

Eine wichtige Neuerung ist das Basic-Abo, das für 5,99 Euro pro Monat erhältlich ist. Dieser Tarif richtet sich an preisbewusste Nutzer, die bereit sind, Werbung in Kauf zu nehmen. Das Basic-Abo beinhaltet Filme, Serien und Shows, jedoch keinen Live-Sport, kein Live-TV und keine Downloadmöglichkeiten.

RTL+ Premium-Abo wird teurer

Neben dem neuen Basic-Abo gibt es weiterhin das Premium-Abo für 8,99 Euro (vorher 6,99 Euro) im Monat, das den Zugriff auf alle Inhalte inklusive Live-Sport und Live-TV ermöglicht. Wie gewohnt wird im Premium-Abo ein Werbespot vor dem Start des Contents ausgespielt.

Auch der Max-Tarif, der für 12,99 Euro im Monat werbefreies Streaming auf zwei Geräten gleichzeitig und zusätzliche Bestandteile wie Musik, Podcasts und Hörbücher bietet, bleibt bestehen und kostet nun dauerhaft 12,99 Euro pro Monat.

Das Family-Paket hingegen wird ab dem 15. August 2024 nicht mehr für Neukunden angeboten, bleibt aber für bestehende Abonnenten weiterhin verfügbar.

Für alle, die langfristig sparen möchten, sind alle Abonnements auch als vergünstigte Jahrespakete erhältlich. Damit können Kunden je nach Tarif bis zu 17 Prozent gegenüber dem monatlichen Abonnement sparen.

Hier nochmal die neuen Preise im Überblick:

  • RTL+ Basic Monatsabo  5,99€
  • RTL+ Basic Jahresabo 59,99€ (17% Ersparnis)
  • RTL+ Premium Monatsabo  8,99€
  • RTL+ Premium Jahresabo  89,99€ (17% Ersparnis)
  • RTL+ Max Monatsabo  12,99€
  • RTL+ Max Jahresabo  129,99€ (17% Ersparnis)
  • RTL+ Family Monatsabo entfällt

Für Österreich und Schweiz gilt: Hier wird der Basic Tarif nicht eingeführt und der Family Tarif bleibt wie gehabt verfügbar. Die Preise variieren zwischen den Ländern, insbesondere in der Schweiz sind die Preise höher. Hier sehen die Preise wie folgt aus:

  • RTL+ Premium Monatsabo AT  8,99€
  • RTL+ Premium Jahresabo AT  89,99€ (17% Ersparnis)
  • RTL+ Max Monatsabo AT  12,99€
  • RTL+ Max Jahresabo AT  129,99€ (17% Ersparnis)
  • RTL+ Premium Monatsabo CH  18,99€
  • RTL+ Family Monatsabo AT 10,99€
  • RTL+ Premium Jahresabo CH  109,99€ (17% Ersparnis)
  • RTL+ Max Monatsabo CH  16,99€
  • RTL+ Max Jahresabo CH 169,99€ (17% Ersparnis)
  • RTL+ Family Monatsabo CH  22,99€

  1. Carlo 🔅
    sagt am

    Ich muss ein Abo abschließen, damit ich RTL mit Werbung gucken darf, wie süß.
    Schön das ich diese Sender nicht mehr empfange :-))

  2. Mr_Ananas 🪴
    sagt am

    Bei MagentaTV gibt‘s für den Zehner im Monat RTL+ gratis dazu. Warum sollte man das gesondert abonnieren?

    1. gork 🎖
      sagt am zu Mr_Ananas ⇡

      Weils billiger geht?

  3. max 🔱
    sagt am

    Ob sich RTL damit einen Gefallen macht? Sehr viele Kunden haben RTL Plus nur weil es mal günstig in Gutscheinaktionen gab wie z.b. bei Telekom und Amazon.

    1. Rogh 🌀
      sagt am zu max ⇡

      Aber. natürlich tun sie sich damit einen Gefallen. Die Kunden sind Gewohnheitstiere und werden wegen „dem einen Bier“ im Monat nicht wechseln. Langsam Preise erhöhen funktioniert überall.

