RTL+ verkündet Streaming-Highlights für den September 2024

RTL+ hat seine Entertainment-App inzwischen zur All-Inclusive-Plattform ausgebaut und verkündet regelmäßig die Neuheiten für den kommenden Monat.

RTL+ hatte kürzlich erst eine neue Preisstruktur eingeführt, die sowohl neue Optionen als auch Änderungen bei bestehenden Abonnements beinhaltet. Benutzer können bei RTL+ aus drei verschiedenen Paketen wählen, die ihren Bedürfnissen am besten entsprechen. Neue Inhalte landen jeden Monat auf der Plattform. Die frischen RTL+ Streaming-Highlights im September 2024 schauen wie folgt aus:

Serien im September 2024

1. September: „Eine schrecklich nette Familie“, Staffel 1-11

1. September: „CSI: Vegas“, Staffel 3, 10 Folgen

1. September: „Das Boot“, Staffel 4, 6 Folgen

Crime-Serien im September 2024

15. September: „Ein starkes Team“

15. September: „Friesland“

15. September: „Joachim Vernau“

15. September: „Marie Brand“

15. September: „München Mord“

15. September: „Nord Nord Mord“

15. September: „Ostfrieslandkrimis“

15. September: „Sarah Kohr“

15. September: „Spreewaldkrimi“

15. September: „Unter anderen Umständen“

15. September: „Wilsberg“

15. September: „Die Rosenheim-Cops“, Staffel 11-14

20. September: „Black Coast Vanishings – Paradies ohne Wiederkehr“

Dokumentationen im September

2. September: „Man in the Arena: Tom Brady“

5. September: „Kanada – Der weite Norden“

12. September: „Natur im Wandel“

19. September: „Die wilde Welt der Hasen“

TV-Highlights in der Preview und Exklusivfolgen

1. September: „Die Versicherungsdetektive“, Exklusivfolge

1. September: „Grill den Henssler – Sommer Special“, ab 8.9. auch bei RTL

6. September: „SchleFaZ: A*P*E“, ab 13.9. auch bei NITRO

10. September: „Das Sommerhaus der Stars“, Staffel 9, ab 17.9. auch bei RTL

11. September: „Deutschland sucht den Superstar“, immer mittwochs und freitags, ab 18.9. auch bei RTL

12. September: „Die große GEO Story – Warum jede Art zählt“, ab 19.9. auch bei RTL

13. September: „Ulrich Wetzel – Der Ermittlungsrichter“, 60 Folgen, ab 16.9. auch bei RTL

13. September: „SchleFaZ: Der Einzelkämpfer“, ab 20.9. auch bei NITRO

17. September: „The Piano“, 6 Folgen, ab 24.9. auch bei VOX

20. September: „SchleFaZ: Sand Sharks“, ab 27.9. auch bei NITRO

27. September: „SchleFaZ: Future Zone“, auch ab 4.10. bei NITRO

Shows im September 2024

14. September: „Der Clark Final Fight“, auch bei RTL

18. September: „Schlagerliebe Superhits“, auch bei RTLup

RTL+ Kids im September 2024

3. September: „Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer“

4. September: „Hui Buh, das Schlossgespenst“

4. September: „Hui Buh & das Hexenschloss“

30. September: „Tad Stones und die Suche nach der Smaragdtafel“

Sport im September 2024

1. September: „LIVE: Formel 1 Monza – Rennen“

6. September: „NFL LIVE: KICKOFF: Baltimore Ravens at Kansas City Chiefs“

8. September: „NFL LIVE: Week 1 – Minnesota Vikings at New York Giants“

8. September: „NFL LIVE Week 1 – Pittsbugh Steelers at Atlanta Falcons“

8. September: „NFL LIVE: Week 1 – Washington Commanders at Tampa Bay Buccaneers“

10. September: „LIVE: UEFA Nations League – Niederlande vs. Deutschland“

14. September: „LIVE: Formel 1 Aserbaidschan – Qualifying“

14. September: „LIVE: Premier League: FC Liverpool vs. Nottingham Forest“

15. September: „LIVE: Formel 1 Aserbaischan – Rennen“

17. September: „FIA World Endurance Championship – Das Magazin: Die 6 Stunden von Fuji“

21. September: „LIVE: Formel 1 Singapur – Qualifying“

21. September: „LIVE: Premier League: Crystal Palace vs. Manchester United“

25. September: „UEFA Europa League: Matchday 1“

26. September: „UEFA Europa League: Matchday 1“

28. September: „LIVE: Premier League: Arsenal London vs. Leicester City“

29. September: „LIVE: Berlin Marathon“

Podcast Highlights

2. September: „Das Sommerhaus der Stars – Der Podcast“

12. September: „Tierisch menschlich – Der Video-Podcast“

12. September: „ELTERNgespräch – Der Video-Podcast“

16. September: „ICH BIN DANN MAL PREG – Kinderwunsch & Wirklichkeit von Marie von den Benken“

Hörbuch Highlights

12. September: „Kanarische Verbrechen – Sechs Fälle für Fabio Lozana“

