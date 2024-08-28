RTL+ verkündet Streaming-Highlights für den September 2024
RTL+ hat seine Entertainment-App inzwischen zur All-Inclusive-Plattform ausgebaut und verkündet regelmäßig die Neuheiten für den kommenden Monat.
RTL+ hatte kürzlich erst eine neue Preisstruktur eingeführt, die sowohl neue Optionen als auch Änderungen bei bestehenden Abonnements beinhaltet. Benutzer können bei RTL+ aus drei verschiedenen Paketen wählen, die ihren Bedürfnissen am besten entsprechen. Neue Inhalte landen jeden Monat auf der Plattform. Die frischen RTL+ Streaming-Highlights im September 2024 schauen wie folgt aus:
Serien im September 2024
- 1. September: „Eine schrecklich nette Familie“, Staffel 1-11
- 1. September: „CSI: Vegas“, Staffel 3, 10 Folgen
- 1. September: „Das Boot“, Staffel 4, 6 Folgen
Crime-Serien im September 2024
- 15. September: „Ein starkes Team“
- 15. September: „Friesland“
- 15. September: „Joachim Vernau“
- 15. September: „Marie Brand“
- 15. September: „München Mord“
- 15. September: „Nord Nord Mord“
- 15. September: „Ostfrieslandkrimis“
- 15. September: „Sarah Kohr“
- 15. September: „Spreewaldkrimi“
- 15. September: „Unter anderen Umständen“
- 15. September: „Wilsberg“
- 15. September: „Die Rosenheim-Cops“, Staffel 11-14
- 20. September: „Black Coast Vanishings – Paradies ohne Wiederkehr“
Dokumentationen im September
- 2. September: „Man in the Arena: Tom Brady“
- 5. September: „Kanada – Der weite Norden“
- 12. September: „Natur im Wandel“
- 19. September: „Die wilde Welt der Hasen“
TV-Highlights in der Preview und Exklusivfolgen
- 1. September: „Die Versicherungsdetektive“, Exklusivfolge
- 1. September: „Grill den Henssler – Sommer Special“, ab 8.9. auch bei RTL
- 6. September: „SchleFaZ: A*P*E“, ab 13.9. auch bei NITRO
- 10. September: „Das Sommerhaus der Stars“, Staffel 9, ab 17.9. auch bei RTL
- 11. September: „Deutschland sucht den Superstar“, immer mittwochs und freitags, ab 18.9. auch bei RTL
- 12. September: „Die große GEO Story – Warum jede Art zählt“, ab 19.9. auch bei RTL
- 13. September: „Ulrich Wetzel – Der Ermittlungsrichter“, 60 Folgen, ab 16.9. auch bei RTL
- 13. September: „SchleFaZ: Der Einzelkämpfer“, ab 20.9. auch bei NITRO
- 17. September: „The Piano“, 6 Folgen, ab 24.9. auch bei VOX
- 20. September: „SchleFaZ: Sand Sharks“, ab 27.9. auch bei NITRO
- 27. September: „SchleFaZ: Future Zone“, auch ab 4.10. bei NITRO
Shows im September 2024
- 14. September: „Der Clark Final Fight“, auch bei RTL
- 18. September: „Schlagerliebe Superhits“, auch bei RTLup
RTL+ Kids im September 2024
- 3. September: „Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer“
- 4. September: „Hui Buh, das Schlossgespenst“
- 4. September: „Hui Buh & das Hexenschloss“
- 30. September: „Tad Stones und die Suche nach der Smaragdtafel“
Sport im September 2024
- 1. September: „LIVE: Formel 1 Monza – Rennen“
- 6. September: „NFL LIVE: KICKOFF: Baltimore Ravens at Kansas City Chiefs“
- 8. September: „NFL LIVE: Week 1 – Minnesota Vikings at New York Giants“
- 8. September: „NFL LIVE Week 1 – Pittsbugh Steelers at Atlanta Falcons“
- 8. September: „NFL LIVE: Week 1 – Washington Commanders at Tampa Bay Buccaneers“
- 10. September: „LIVE: UEFA Nations League – Niederlande vs. Deutschland“
- 14. September: „LIVE: Formel 1 Aserbaidschan – Qualifying“
- 14. September: „LIVE: Premier League: FC Liverpool vs. Nottingham Forest“
- 15. September: „LIVE: Formel 1 Aserbaischan – Rennen“
- 17. September: „FIA World Endurance Championship – Das Magazin: Die 6 Stunden von Fuji“
- 21. September: „LIVE: Formel 1 Singapur – Qualifying“
- 21. September: „LIVE: Premier League: Crystal Palace vs. Manchester United“
- 25. September: „UEFA Europa League: Matchday 1“
- 26. September: „UEFA Europa League: Matchday 1“
- 28. September: „LIVE: Premier League: Arsenal London vs. Leicester City“
- 29. September: „LIVE: Berlin Marathon“
Podcast Highlights
- 2. September: „Das Sommerhaus der Stars – Der Podcast“
- 12. September: „Tierisch menschlich – Der Video-Podcast“
- 12. September: „ELTERNgespräch – Der Video-Podcast“
- 16. September: „ICH BIN DANN MAL PREG – Kinderwunsch & Wirklichkeit von Marie von den Benken“
Hörbuch Highlights
- 12. September: „Kanarische Verbrechen – Sechs Fälle für Fabio Lozana“
Viele Krimis der Öffentlichen dazugekommen. Na wenn das mal keine Verbesserung ist…