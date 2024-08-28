News

RTL+ verkündet Streaming-Highlights für den September 2024

RTL+ hat seine Entertainment-App inzwischen zur All-Inclusive-Plattform ausgebaut und verkündet regelmäßig die Neuheiten für den kommenden Monat. 

RTL+ hatte kürzlich erst eine neue Preisstruktur eingeführt, die sowohl neue Optionen als auch Änderungen bei bestehenden Abonnements beinhaltet. Benutzer können bei RTL+ aus drei verschiedenen Paketen wählen, die ihren Bedürfnissen am besten entsprechen. Neue Inhalte landen jeden Monat auf der Plattform. Die frischen RTL+ Streaming-Highlights im September 2024 schauen wie folgt aus:

Serien im September 2024

  • 1. September: „Eine schrecklich nette Familie“, Staffel 1-11
  • 1. September: „CSI: Vegas“, Staffel 3, 10 Folgen
  • 1. September: „Das Boot“, Staffel 4, 6 Folgen

Crime-Serien im September 2024

  • 15. September: „Ein starkes Team“
  • 15. September: „Friesland“
  • 15. September: „Joachim Vernau“
  • 15. September: „Marie Brand“
  • 15. September: „München Mord“
  • 15. September: „Nord Nord Mord“
  • 15. September: „Ostfrieslandkrimis“
  • 15. September: „Sarah Kohr“
  • 15. September: „Spreewaldkrimi“
  • 15. September: „Unter anderen Umständen“
  • 15. September: „Wilsberg“
  • 15. September: „Die Rosenheim-Cops“, Staffel 11-14
  • 20. September: „Black Coast Vanishings – Paradies ohne Wiederkehr“

Dokumentationen im September

  • 2. September: „Man in the Arena: Tom Brady“
  • 5. September: „Kanada – Der weite Norden“
  • 12. September: „Natur im Wandel“
  • 19. September: „Die wilde Welt der Hasen“

TV-Highlights in der Preview und Exklusivfolgen

  • 1. September: „Die Versicherungsdetektive“, Exklusivfolge
  • 1. September: „Grill den Henssler – Sommer Special“, ab 8.9. auch bei RTL
  • 6. September: „SchleFaZ: A*P*E“, ab 13.9. auch bei NITRO
  • 10. September: „Das Sommerhaus der Stars“, Staffel 9, ab 17.9. auch bei RTL
  • 11. September: „Deutschland sucht den Superstar“, immer mittwochs und freitags, ab 18.9. auch bei RTL
  • 12. September: „Die große GEO Story – Warum jede Art zählt“, ab 19.9. auch bei RTL
  • 13. September: „Ulrich Wetzel – Der Ermittlungsrichter“, 60 Folgen, ab 16.9. auch bei RTL
  • 13. September: „SchleFaZ: Der Einzelkämpfer“, ab 20.9. auch bei NITRO
  • 17. September: „The Piano“, 6 Folgen, ab 24.9. auch bei VOX
  • 20. September: „SchleFaZ: Sand Sharks“, ab 27.9. auch bei NITRO
  • 27. September: „SchleFaZ: Future Zone“, auch ab 4.10. bei NITRO

Shows im September 2024

  • 14. September: „Der Clark Final Fight“, auch bei RTL
  • 18. September: „Schlagerliebe Superhits“, auch bei RTLup

RTL+ Kids im September 2024

  • 3. September: „Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer“
  • 4. September: „Hui Buh, das Schlossgespenst“
  • 4. September: „Hui Buh & das Hexenschloss“
  • 30. September: „Tad Stones und die Suche nach der Smaragdtafel“

Sport im September 2024

  • 1. September: „LIVE: Formel 1 Monza – Rennen“
  • 6. September: „NFL LIVE: KICKOFF: Baltimore Ravens at Kansas City Chiefs“
  • 8. September: „NFL LIVE: Week 1 – Minnesota Vikings at New York Giants“
  • 8. September: „NFL LIVE Week 1 – Pittsbugh Steelers at Atlanta Falcons“
  • 8. September: „NFL LIVE: Week 1 – Washington Commanders at Tampa Bay Buccaneers“
  • 10. September: „LIVE: UEFA Nations League – Niederlande vs. Deutschland“
  • 14. September: „LIVE: Formel 1 Aserbaidschan – Qualifying“
  • 14. September: „LIVE: Premier League: FC Liverpool vs. Nottingham Forest“
  • 15. September: „LIVE: Formel 1 Aserbaischan – Rennen“
  • 17. September: „FIA World Endurance Championship – Das Magazin: Die 6 Stunden von Fuji“
  • 21. September: „LIVE: Formel 1 Singapur – Qualifying“
  • 21. September: „LIVE: Premier League: Crystal Palace vs. Manchester United“
  • 25. September: „UEFA Europa League: Matchday 1“
  • 26. September: „UEFA Europa League: Matchday 1“
  • 28. September: „LIVE: Premier League: Arsenal London vs. Leicester City“
  • 29. September: „LIVE: Berlin Marathon“

Podcast Highlights

  • 2. September: „Das Sommerhaus der Stars – Der Podcast“
  • 12. September: „Tierisch menschlich – Der Video-Podcast“
  • 12. September: „ELTERNgespräch – Der Video-Podcast“
  • 16. September: „ICH BIN DANN MAL PREG – Kinderwunsch & Wirklichkeit von Marie von den Benken“

Hörbuch Highlights

  • 12. September: „Kanarische Verbrechen – Sechs Fälle für Fabio Lozana“

  1. max 🔱
    sagt am

    Viele Krimis der Öffentlichen dazugekommen. Na wenn das mal keine Verbesserung ist…

