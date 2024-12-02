Gaming

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – Neue Updates sollen holprigen Start korrigieren

S.t.a.l.k.e.r. 2 Heart Of Chornobyl

Das mit Spannung erwartete Spiel S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl des ukrainischen Entwicklerstudios GSC Game World ist der mittlerweile vierte Teil der Serie und erschien vor knapp zwei Wochen nach langer und durch den russischen Angriffskrieg erschwerter Entwicklungszeit für PC und Xbox Series S|X.

Während das Open-World-Spiel einerseits die typischen Stalker-Features weiter ausbaut und damit nicht nur Fans der Serie anspricht, war die Veröffentlichung von einigen technischen Problemen wie Abstürzen, Performance-Schwankungen und zahlreichen Spielfehlern begleitet.

Das Entwicklerstudio gelobt Besserung und hat bereits zwei Updates für das Spiel veröffentlicht, die nicht weniger als unglaubliche 650 Fehlerkorrekturen beinhalten sollen. Wer wie ich bei Updates gerne die Release Notes liest, kann diese für den Patch 1.0.1 hier und für den Patch 1.0.2 hier nachlesen. Die Updates sind bereits sowohl für die PC- als auch für die Xbox-Plattform verfügbar und können heruntergeladen werden.

