Gaming

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – Neues Update fällt erneut umfangreich aus

Autor-Bild
Von
|
S.t.a.l.k.e.r. 2 Heart Of Chornobyl Headerbild

Eines muss man dem ukrainischen Entwicklerstudio GSC Game World lassen: Sie kümmern sich sehr intensiv um ihr Spiel S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Die ersten Updates für das Spiel waren sehr umfangreich und brachten zahlreiche Verbesserungen, Anpassungen und neue Features mit sich, das nun erschienene Update mit der Versionsnummer 1.3 macht da keine Ausnahme.

Das Update enthält wieder eine Vielzahl von Verbesserungen und Fehlerbehebungen, über 1.200 Änderungen wurden dem Spiel hinzugefügt. Wer sich über die zahlreichen Verbesserungen und Fehlerbehebungen im Detail informieren möchte, kann dies in den offiziellen Release Notes auf der offiziellen Webseite tun.

Das Update ist bereits für die Plattformen PC und Xbox erhältlich und kann ab sofort heruntergeladen werden.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – Neues Update fällt erneut umfangreich aus
Weitere Neuigkeiten
Congstar
congstar überrascht mit doppelter Rabattaktion für Zuhause-Tarife
in Provider
Das Apple iPhone 17 kommt besser als erwartet an
in Smartphones
Apple iOS 26.1 kommt: Das nächste Update geht in die Testphase
in Firmware und OS
Peugeot Licht Detail Header
Stellantis spricht von neuem „Meilenstein“ bei Elektroautos
in Mobilität
Apple Homepod 2023 Header
Der „ChatGPT-Speaker“ kommt: OpenAI greift Apple direkt an
in Smart Home
Ice 4 Baureihe 412
Pünktlichkeitsziele der Deutschen Bahn zeitlich verschoben
in Mobilität
Xbox Controller Header
Microsoft schickt die aktuelle Xbox ins Verderben
in Gaming
DHL erweitert Paketankündigungen auf vier Sprachen
in Dienste
Apple iPhone Fold kommt 2026 und soll der „Star“ des Lineups werden
in Smartphones
Polestar 2 Laden Elektro Bauhaus Header
Elektromobilität: Fast 5.000 Kommunen ohne Infrastruktur
in Mobilität