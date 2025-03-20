S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – Neues Update fällt erneut umfangreich aus

Eines muss man dem ukrainischen Entwicklerstudio GSC Game World lassen: Sie kümmern sich sehr intensiv um ihr Spiel S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Die ersten Updates für das Spiel waren sehr umfangreich und brachten zahlreiche Verbesserungen, Anpassungen und neue Features mit sich, das nun erschienene Update mit der Versionsnummer 1.3 macht da keine Ausnahme.

Das Update enthält wieder eine Vielzahl von Verbesserungen und Fehlerbehebungen, über 1.200 Änderungen wurden dem Spiel hinzugefügt. Wer sich über die zahlreichen Verbesserungen und Fehlerbehebungen im Detail informieren möchte, kann dies in den offiziellen Release Notes auf der offiziellen Webseite tun.

Das Update ist bereits für die Plattformen PC und Xbox erhältlich und kann ab sofort heruntergeladen werden.

