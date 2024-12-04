S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – Update 1.0.3 ist da

Das ukrainische Entwicklerstudio GSC Game World hatte weitere Updates für sein Spiel S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl versprochen und löst dieses Versprechen nun mit dem mittlerweile dritten Update ein, nachdem vor wenigen Tagen bereits die Updates 1.0.1 und 1.0.2 veröffentlicht wurden.

Wie man den Release Notes entnehmen kann, liegt der Schwerpunkt wieder auf der Fehlerbehebung – alle Änderungen sind hier nachzulesen. Das Update mit der Versionsnummer 1.0.3 steht ab sofort sowohl für die PC- als auch für die Xbox-Plattform zum Herunterladen bereit.

