Gaming

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – Update 1.0.3 ist da

Autor-Bild
Von
|
S.t.a.l.k.e.r. 2 Heart Of Chornobyl Spielszene

Das ukrainische Entwicklerstudio GSC Game World hatte weitere Updates für sein Spiel S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl versprochen und löst dieses Versprechen nun mit dem mittlerweile dritten Update ein, nachdem vor wenigen Tagen bereits die Updates 1.0.1 und 1.0.2 veröffentlicht wurden.

Wie man den Release Notes entnehmen kann, liegt der Schwerpunkt wieder auf der Fehlerbehebung – alle Änderungen sind hier nachzulesen. Das Update mit der Versionsnummer 1.0.3 steht ab sofort sowohl für die PC- als auch für die Xbox-Plattform zum Herunterladen bereit.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – Update 1.0.3 ist da
Weitere Neuigkeiten
Apple Event: Livestream, YouTube-Link und alle geplanten Neuheiten
in Events | Update
Sony: Neues Xperia-Smartphone zeigt sich vorab
in Smartphones
Dkb Header
DKB will Wertpapierangebot mit Upvest modernisieren
in Fintech
Re Bereit Zur Abfahrt
Deutschlandticket: Gesetzesentwurf zur Finanzierung 2026
in Mobilität
Banking4
Banking4: Großes Update und neues Lizenzmodell
in Fintech
Congstar
congstar Prepaid: Starterpaket wieder 9,99 € und 3 × 10 GB
in Tarife
Snapchat Header
Snapchat steht vor „dem entscheidenden Moment“
in Social
Shell-Studie enthüllt: Reichweitenangst bei Elektroautos sinkt
in Mobilität
Waipu Tv
waipu.tv feiert Geburtstag mit 50 Prozent Rabatt
in News
So viele Kilometer fahren die Deutschen wirklich jeden Tag mit dem Auto
in Mobilität